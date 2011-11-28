صدور مجوز برای 17نشریه از سوی هیئت نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، در نمابر ارسالی از سوی دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات - که یک نسخه از آن به «مهر» هم ارسال شده - آمده است: «در جلسه امروز مورخ دوشنبه 7/9/90 هیئت نظارت بر مطبوعات 2 هفته‌نامه، 4 دوهفته‌نامه، 5 ماهنامه، 6 فصلنامه و 2 دو فصلنامه مجوز انتشار گرفتند». این در حالی است که نه تنها نامی از 2 هفته‌نامه‌ای که در این نمابر به آنها اشاره شده، نیست بلکه تعداد نشریاتی هم که با دوره انتشار دوهفته‌نامه مجوز گرفته‌اند، نه 4 نشریه بلکه 3 نشریه است!

نکته جالب دیگر در نمابر ارسالی از دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات اینکه دوره انتشار یکی از نشریات «دوهفته‌نامه ماهنامه» عنوان شده است! نام این نشریه «آوای گرمسیر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حکیم تقی زاده دم تنگ» است.

بر اساس این گزارش، هیئت نظارت بر مطبوعات در این جلسه با انتشار 3 نشریه با دوره انتشار دوهفته‌نامه شامل «زیبا قلم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «لیلی کریمیان»، «مروارید جنوب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اسماعیل دیبائیان» و «افکار مردم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمحمد دانشی» موافقت کرده است.

همچنین ماهنامه‌های «انتظار سبز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نجمه نظری»، «چاپ، کارتن و بسته‌بندی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیرسعید نقی‌ زاده سهی»، «صریر قلم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمید نصیری کاشان» و «فرهنگ خودرو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رویا فرامرزی» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نطارت بر مطبوعات همچنین برای فصلنامه‌های تخصصی «پژوهشهای علوم سیاسی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان تهران» و مدیرمسئولی «محمدرضا حاتمی»، «دانش ارزیابی» به صاحب امتیازی «سازمان بازرسی کل کشور»، «مهندسی بهسازی Archives of hygiene Sciences» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی قم ـ مرکز تحقیقات آلاینده محیطی» و مدیرمسئولی «سیدشمس‌الدین حجازی طاقانکی»، «Journal of medical bacteriology ـ مجله باکتری شناسی پزشکی» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی» و مدیرمسئولی «عبدالعزیز رستگار لاری»، «Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems» به صاحب امتیازی «دانشگاه شاهد» و مدیرمسئولی «جلال نظرزاده دینار» و «Iranian Journal of Health Education & Health Promotion» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت مدرس» و مدیرمسئولی «علیرضا حیدرنیا» مجوز نشر صادر کرد.

در جلسه امروز همچنین با انتشار دوفصلنامه‌های تخصصی «پژوهش‌های فرآوری مواد غذایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تبریز ـ دانشکده کشاورزی» و مدیرمسئولی «صدیف آزادمرد دمیرچی»، «کنترل» به صاحب امتیازی «انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران» و مدیرمسئولی «ایرج گودرزنیا» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «تأمین اجتماعی» به «صندوق تأمین اجتماعی»، «عصر کریمان» به «مؤسسه انجمن روزنامه‌نگاران فعال استان کرمان»، «مهندسی ارتباطات» به «شرکت پیشگامان رسانه کویر»، «مهندسی کشاورزی» به «مؤسسه دنیای هنر پردیس»، «پیام البرز» به «مؤسسه پیام البرز جاوید»، «نام و نشان تجاری» به «شرکت مجله نشان تجاری طوبی»، «آراد جوان» به «خانم افسانه حجازی فر»، «غریو» به «آقای مرتضی شیربک»، «گام» به «آقای غلامرضا هاتفی محمودآباد» موافقت و با تغییر مدیرمسئولی نشریات «ارمغان بندر» به «آقای علی علوی»، «پدافند غیرعامل» به «آقای علی سعیدی» و «صبح اقتصاد» به «آقای مجید آقازاده» موافقت شد.