10 مراسم سوگواری محرم از سیمای مازندران پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فاضلی گفت: به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه اول محرم الحرام و شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در اقدامی هماهنگی با صدا و سیمای مرکز مازندران و ادارات تبلیغات و ارشاد، 10 مراسم سوگواری با نام بصیرت عاشورایی از سیمای مرکز این استان پخش می شود.

وی اضافه کرد: این مراسم عزاداری که از اول محرم آغاز شده، بمدت ده شب ادامه خواهد داشت.

فاضلی افزود: مراسم بصیرت عاشورایی از ساعت 20 شب با قرائت قرآن و زیارت پرفیض عاشورا آغاز و مداحی توسط مداحان سرشناس استان ادامه و با سخنرانی یکی از سخنرانان مشهور استان و کشور به پایان خواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم برای اولین بار بصورت متمرکز گفت: این مراسم در آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) ساری با حضور خطبا و مداحان مشهور کشور و استان برگزار می شود.

فاضلی گفت: ضروری است هیئت های مذهبی و مردم بویژه نوجوانان و جوانان برای درک معارف قیام حضرت سیدالشهدا(ع) در این مراسم معنوی حضور داشته باشند.