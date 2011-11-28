واکنش احمدی نژاد به اضافه شدن جوانفکر به خطوط قرمز دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود احمدی نژاد ظهر امروز در نشست مشترک اعضای سه قوه شرکت کرده بود پس از این جلسه در جمع خبرنگاران حضور یافت.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که شما در تبلیغات انتخاباتی سال 84 بر روی ورود به منطقه ممنوعه قدرت تأکید می کردید اما هم اکنون رسما اعلام می کنید که کابینه در برخوردهای قضائی خط قرمز است، آیا این خط قرمز شما خود نوعی منطقه ممنوعه جدید نیست؟ فقط به لبخند اکتفا کرد.

خبرنگار مهر مجددا پرسید، آیا آقای جوانفکر هم به این خط قرمز شما اضافه شده است؟ با لبخند گفت: پاسخ سوالات شما را به زودی در یک کنفرانس خبری می دهم.

وی در خصوص زمان کنفرانس خبری گفت: زمان آن را امور رسانه های ریاست جمهوری اعلام می کنند.

احمدی نژاد این سوال را که لایحه بودجه نود، 15 آذر به مجلس ارائه خواهد شد نیز سکوت کرد، اما لاریجانی رئیس مجلس که رئیس جمهور را همراهی می کرد بلافاصله گفت: لایحه را به موقع می دهند شما خیلی ناراحت نباشید.

خبرنگاری از احمدی نژاد پرسید، نمایندگان به شما توصیه کردند موضعتان را به نسبت به مشایی مشخص کنید: احمدی نژاد گفت آیا شما از طرف نمایندگان صحبت می کنید؟ خود نمایندگان با من در تماس هستند.

احمدی نژاد در این گفتگو از برگزاری جلسه سه قوه استقبال کرد و گفت: این جلسه میان سه قوه در حال چرخش است.

خبرنگار مهر از احمدی نژاد پرسید، آیا نشست سران سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود، زیرا سه نشست قبلی در دیگر قوا برگزار شده که لاریجانی به جای وی پاسخ داد: جلسه قبلی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد اما خبری نشده است.