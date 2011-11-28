فجرسپاسی بدون پزشک و سرمربی به مصاف فولاد رفت/ بازی با 13 بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجرسپاسی که این روزها در رقابت‌های لیگ برتر حال و روز خوشی ندارد و در کادر فنی دچار تغییراتی شده است، در شرایطی عصر امروز در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل تیم مس کرمان صف آرایی کرد که تنها 13 بازیکن این تیم را در سفر به کرمان همراهی کردند.

این موضوع تنها مشکل تیم فجرسپاسی در مصاف با مس کرمان نبود بلکه پزشک تیم فجر نیز از سفر به کرمان خودداری کرده بود و زمانی که در جریان بازی، بازیکنان این تیم دچار مصدومیت می شدند پزشک تیم مس کرمان به آنها رسیدگی می کرد.

محمود یاوری که روز گذشته رسما سرمربی تیم فجرسپاسی شیراز شده بود نیز در مصاف با مس کرمان از هدایت این تیم شیرازی خودداری کرد تا امین عوض‌پور، سرمربی تیم امید فجرسپاسی شیراز هدایت این تیم را در دیدار با مس کرمان برعهده بگیرد.

تیم نصف و نیمه فجرسپاسی که در این دیدار شرایط مساعدی نداشت در نهایت بازی را با شکست 3 بر صفر به پایان رساند تا از گردونه رقابت‌های جام حذفی کنار برود.