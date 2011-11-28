تبدیل 80 میلیارد تومان پولهای اختلاس به ارز/ ثبت 40 شرکت به نام متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و دومین نشست خبری با رسانه ها، در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد خروج پولهای فساد مالی بزرگ در کشور اظهار داشت: هنوز نتوانسته ایم رقم دقیق را در این مورد محاسبه کنیم اما اعضای شرکت با درخواست متقلبانه و سوری به بانک گشایش کننده ال سی توانسته است مقادیر زیادی پول به دست آورد. البته این ال سی ها در بانک کارگزار برخلاف مقررات تنظیم شده است. این در حالیست که این پولها به جای حساب شرکت وارد حساب شخصی فرد شده است. تا کنون توانسته ایم هزار و 700 میلیارد تومان پول را که به حساب شخصی این فرد آمده است را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: اعضای این باند مقادیری از پولها را که به عنوان چک پول از بانک دریافت کرده اند برای کارهای غیر قانونی از جمله رشوه به برخی از افراد واگذار کرده اند. البته بخشی از پولها نیز از طریق سیستم غیر بانکی به خارج از کشور منتقل شده است. بر اساس اعلام متهم اصلی حداقل 80 میلیارد تومان از پولهای اختلاس به ارز تبدیل شده است.

محسنی اژه ای در مورد شرکتهای مرتبط با اختلاس کنندگان گفت: 40 شرکت به نام متهمان اختلاس به ثبت رسیده و 13 شرکت نیز به صورت سوری به سایر افراد واگذار شده است. ضمن اینکه 15 شرکت که ارتباط نزدیکی در فعالیت متقلبانه با این افراد داشتند شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با رد صدور حکم اعدام برای متهمان اختلاس گفت: پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و حکمی برای متهمان صادر نشده است.

اقدام شجاعانه مجلس برای قطع ارتباط با انگلیس

محسنی اژه ای در ادامه از اقدام مجلس برای قطع رابطه با انگلیس تشکر کرد و اظهار داشت: اقدام خائنانه انگلیس علیه کشور در جریان فتنه و پس از آن، مشخص است و بجاست که بیش از قطع رابطه با انگلیس برخورد شود.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده باغ قلهک گفت: پرونده در دادستانی تهران بر اساس ضوابط در حال پیگیری است.

فعالیت کمیته رسیدگی به تخلفات انتخاباتی برای استیفای حق مردم

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد نفوذ برخی افراد در انتخابات و کمیته رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: در مورد قضایای آینده غیب گو نیستم اما نهایت تلاش خود را برای استیفای حق مردم در این کمیته انجام می دهیم. بعضی ها در انتخابات مجلس به دنبال پاک کردن صورت مسئله پرونده فساد مالی هستند.

نماینده مدعی العموم پیگیر پرونده فساد بزرگ مالی

سخنگوی قوه قضائیه، دادستان را به عنوان نفر اول پیگیری کننده پرونده بزرگ فساد مالی معرفی کرد و گفت: دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم پرونده فساد مالی اخیر را پیگیری می کند. ضمن اینکه مدیر عامل سابق بانک صادرات در گذشته شکایتی را بر علیه شعبه متخلف ارائه کرد. ضمن اینکه با بررسی های بیشتر مشخص شد در واگذاری شرکت ها به این افراد تخلفاتی صورت گرفته است.

وی وزارت اطلاعات را مسئول اطلاع رسانی در مورد دستگیری 12 جاسوس دانست و گفت: پس از اعلام وزارت اطلاعات در صورت نیاز در این خصوص اظهار نظر می کنیم.