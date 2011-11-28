1000 جلسه قرآنی مردمی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اشرفی، با بیان اینکه از 28 مؤسسه قرآنی موجود در استان 15 مؤسسه زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند، گفت: 133 خانه قرآن روستایی نیز در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و 500 جلد انواع کتاب های قرآنی در سطح استان توزیع شده است، ابراز داشت: پنج هزار جلد دیگر درخواست شده است که البته به 100 هزار جلد دیگر نیاز است.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 303 دوره آموزشی در رشته های روخوانی، روان خوانی، تجوید، صوت و لحن، مفاهیم و حفظ قرآن کریم در تمامی سنین سطح استان برگزار شده است، عنوان کرد: بیش از شش هزار نفر در این رشته ها آموزش دیده اند.

اشرفی اظهار داشت: یک سوم هزینه پرداخت کتاب های قرآن توسط مردم و دو سوم دیگر توسط سازمان تبلیغات اسلامی پرداخت می‌ شود.

مسئول دارالقرآن خراسان جنوبی، برگزاری دو دور دوره تربیت معلم در قائن و فردوس با 256 ساعت آموزش و برگزاری دو دوره آموزش یار در شهرستان فردوس، سربیشه و خوسف را از جمله برنامه های صورت گرفته درسال گذشته و شش ماهه اول سال جاری عنوان کرد.

اشرفی همچنین از برگزاری کرسی تلاوت قرآن در شهرستان های بیرجند، فردوس و درمیان به صورت یک شب در هفته در مساجد محوری این شهرستان ها خبر داد.