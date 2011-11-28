مددجویان کمیته امداد گنبد کاووس پالایش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری عصر دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد گنبد افزود: این طرح در راستای توانمند سازی کمیته امداد صورت گرفته است.

وی از کسب رتبه اول در بیمه تامین اجتماعی مددجویان خبر داد.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس گفت: کمیته امداد نقطه امید مستضعفین و نقطه اتکا مدیران جامعه اسلامی است تا بتوانند مشکلات اضطراری جامعه را حل کنند.

حیدرعلی احمدی گفت: کمیته امداد امروز قابل اعتمادترین نهادی است که مردم و افراد خیر جامعه نذورات و خیرات خود را به آن می سپارند تا به دست افراد مستحق برسد.

وی عنوان کرد: خدمت کارکنان کمیته امداد کار آمدی نظام را تقویت می کند و نگاه نظام را خوش بینانه تر می کند.

در پایان این جلسه جعفری به عنوان رئیس جدید کمیته امداد شهرستان گنبد کاووس معرفی شد و از زحمات ممشلی رئیس قبلی کمیته امداد این شهرستان قدردانی شد.