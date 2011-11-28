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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

عنایتی به مهر خبر داد:

400 نخبه جوان در جامعه نخبگان استان مرکزی ساماندهی شدند

400 نخبه جوان در جامعه نخبگان استان مرکزی ساماندهی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی جامعه نخبگان استان مرکزی از ساماندهی 400 نخبه جوان در جامعه نخبگان استان مرکزی خبر داد.

روح انگیز عنایتی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخبگان ساماندهی شده در جامعه نخبگان استان مرکزی را برترین های علمی، پژوهشی، دانشگاهی، رتبه های برتر جشنواره خوارزمی و رتبه های برتر کنکور سراسری تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت بخش دولتی از جامعه نخبگان استان مرکزی بیان داشت: پرورش استعداد نخبگان استان مرکزی در گرو حکایت همه جانبه بخش دولتی و تامین امکانات و تجهیزات علمی مورد نیاز این نخبگان است.

مدیر اجرایی جامعه نخبگان استان مرکزی ادامه داد: مسئولان استان با حمایت از جامعه نخبگان این استان بستر رشد و توسعه استان در بخشهای مختلف علمی و پژوهشی را فراهم کند.

عنایتی با اظهار تاسف از عدم تحقق برخی وعده های مسئولین در قبال جامعه نخبگان استان مرکزی بیان داشت: خلف وعده برخی مسئولین در عمل به تعهدات پذیرفته شده از سوی آنان در قبال جامعه نخبگان مایه دلسردی این قشر خواهد شد.

کد مطلب 1471970

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