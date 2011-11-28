400 نخبه جوان در جامعه نخبگان استان مرکزی ساماندهی شدند

روح انگیز عنایتی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخبگان ساماندهی شده در جامعه نخبگان استان مرکزی را برترین های علمی، پژوهشی، دانشگاهی، رتبه های برتر جشنواره خوارزمی و رتبه های برتر کنکور سراسری تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت بخش دولتی از جامعه نخبگان استان مرکزی بیان داشت: پرورش استعداد نخبگان استان مرکزی در گرو حکایت همه جانبه بخش دولتی و تامین امکانات و تجهیزات علمی مورد نیاز این نخبگان است.

مدیر اجرایی جامعه نخبگان استان مرکزی ادامه داد: مسئولان استان با حمایت از جامعه نخبگان این استان بستر رشد و توسعه استان در بخشهای مختلف علمی و پژوهشی را فراهم کند.

عنایتی با اظهار تاسف از عدم تحقق برخی وعده های مسئولین در قبال جامعه نخبگان استان مرکزی بیان داشت: خلف وعده برخی مسئولین در عمل به تعهدات پذیرفته شده از سوی آنان در قبال جامعه نخبگان مایه دلسردی این قشر خواهد شد.