چهار کماندار فارس به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین عطاریان، سارا تبیان، زهره ده بزرگی و سارا بنیانی کمانداران استان فارس هستند که برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب شده اند.

اسامی نفرات برتر مسابقات داخل سالن تیروکمان که 17 و 18 آبان ماه سال جاری برگزار شد، برای حضور در اردوی تیم ملی برای اعزام به مسابقات سنگاپور به شرح ذیل اعلام شده است:

در ریکرو آقایان: 1- نادر منوچهری (چهار محال) 2- مجید میررحیمی(تهران) 3- مجید شهبازی (اصفهان) 4- امید رضایی دو (خراسان رضوی) 5- احمد قطب زاده (تهران) 6- مهدی صابری(تهران) 7- رامین عطاریان(فارس) 8- مهرداد نادری (چهار محال) 9- ساسان رضوی(همدان) 10- عماد خلج (تهران) 11- اکبر باستان (تهران) 12- حمید رضا واقع طلب(گیلان(

کامپوند بانوان: 1- پریسا براتچی(زنجان) 2- سارا تبیان(فارس) 3- مهری شمشیرکش(خراسان جنوبی) 4- سارا یوسف زاده(زنجان) 5- مهشید زمانی(کرمان) 6- مولود صادری (تهران) 7- فرزانه فتحعلی بیگی(کرمان(

در ریکرو بانوان: 1- زهره ده بزرگی(فارس) 2- بهاره یعقوبی(خراسان جنوبی)) 3- سارا بنیانی(فارس) 4- (فرنوش شقاقی(تهران) 5- نسرین قشقایی(تهران) 6- (ملیکا عبدالکریمی(کیش) 7- سمیه ماهیگیران(کیش) 8- بنفشه قومی تبار(تهران) 9- زهرا شعبانی (تهران) 10- آمنه مرزوقی(کیش) 11- زینب علیزاده(هرمزگان) 12- هانیه یغمایی(تهران(

نجمه آبتین و زهرا دهقان از فارس نیز در اردوی تیم ملی ریکرو بانوان حضور دارند.