اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق صیادی سیستان ‌و ‌بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سندگل ظهر دوشنبه اظهار داشت: شیلات سیستان و بلوچستان با هماهنگی اداره‌ کل بنادر و دریانوردی استان، با هدف تسهیل در روند اخذ کارت سلامت برای صیادان، اقدام به اعزام اکیپ پزشکی به مناطق صیادی سیستان و بلوچستان کرده است.

وی گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه تردد جامعه صیادی، شیلات استان اقدام به اعزام پزشک معتمد به همراه کارشناسان مربوطه به مناطق صیادی کرده است.

وی افزود: اکیپ مذکور تمام خدمات پزشکی (معاینات و نمونه‌ گیری) برای اخذ کارت سلامت را در زندگی صیادان زحمتکش ارائه خواهد کرد.

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان بیان داشت: این اقدام از حضور صیادان در شهرستان چابهار جلوگیری و ضمن جلب رضایت آنها، روند اخذ کارت سلامت را تسهیل و تسریع می‌ کند.

وی گفت: با توجه به اینکه برای قانونمند شدن امر صید و صیادی و ارتقا سطح علمی جامعه صیادی، داشتن گواهینامه شایستگی از ملزومات امر دریانوردی است، اخذ کارت سلامت در همین راستا صادر می شود.

وی افزود: اکیپ پزشکی یاد شده در مناطق صیادی بریس و پابندر حضور یافته و خدمات لازم را ارائه کردند.

سندگل اظهار داشت: در آینده نیز با عزیمت این اکیپ به دیگر مناطق صیادی سیستان و بلوچستان، روند ارائه خدمات پزشکی همچنان ادامه خواهد داشت.