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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

سندگل خبر داد:

اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق صیادی سیستان ‌و ‌بلوچستان

اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق صیادی سیستان ‌و ‌بلوچستان

چابهار - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: شیلات استان با هدف تسهیل در روند اخذ کارت سلامت برای صیادان اقدام به اعزام اکیپ پزشکی به مناطق صیادی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سندگل ظهر دوشنبه اظهار داشت: شیلات سیستان و بلوچستان با هماهنگی اداره‌ کل بنادر و دریانوردی استان، با هدف تسهیل در روند اخذ کارت سلامت برای صیادان، اقدام به اعزام اکیپ پزشکی به مناطق صیادی سیستان و بلوچستان کرده است.

وی گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه تردد جامعه صیادی، شیلات استان اقدام به اعزام پزشک معتمد به همراه کارشناسان مربوطه به مناطق صیادی کرده است.

وی افزود: اکیپ مذکور تمام خدمات پزشکی (معاینات و نمونه‌ گیری) برای اخذ کارت سلامت را در زندگی صیادان زحمتکش ارائه خواهد کرد.

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان بیان داشت: این اقدام از حضور صیادان در شهرستان چابهار جلوگیری و ضمن جلب رضایت آنها، روند اخذ کارت سلامت را تسهیل و تسریع می‌ کند.

وی گفت: با توجه به اینکه برای قانونمند شدن امر صید و صیادی و ارتقا سطح علمی جامعه صیادی، داشتن گواهینامه شایستگی از ملزومات امر دریانوردی است، اخذ کارت سلامت در همین راستا صادر می شود.

وی افزود: اکیپ پزشکی یاد شده در مناطق صیادی بریس و پابندر حضور یافته و خدمات لازم را ارائه کردند.

سندگل اظهار داشت: در آینده نیز با عزیمت این اکیپ به دیگر مناطق صیادی سیستان و بلوچستان، روند ارائه خدمات پزشکی همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1471976

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