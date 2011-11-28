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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

پیام تبریک شیخ الاسلامی به قهرمانان تیم ملی فوتسال ناشنوایان

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پیامی، قهرمانی تیم ملی فوتسال ناشنوایان در مسابقات جهانی سوئد را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عبدالرضا شیخ الاسلامی آمده است: جوانان برومند ایران اسلامی هر روز افتخاری تازه می آفرینند و هر روز پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در گوشه ای از جهان به اهتزاز در می آورند تا جهانیان بدانند ایران و ایرانی هر روز به قله های افتخار بیشتری دست خواهد یافت.

وی افزود: در ادامه افتخار آفرینی های جوانان، ورزشکاران عزیز کشورمان تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در مسابقات جهانی سوئد به مقام قهرمانی دست یافت و سندی دیگر بر توانمندی ملت ایران اضافه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینجانب به عنوان خادم جامعه معلولین کشور، این موفقیت بزرگ را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، رئیس جمهور محترم، مسئولان و اعضای تیم ملی ناشنوایان و همچنین ملت بزرگوار ایران تبریک عرض می کنم و سلامتی و تندرستی این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

کد مطلب 1471981

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