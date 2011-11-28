۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

حجت الاسلام موسوی نیا:

11 هزار سایت اینترنتی به جنگ مکتب تشیع آمده‌اند

دیلم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: هم اکنون 11 هزار فضا و سایت اینترنتی با هجمه ‌های بسیار بالای رسانه‌ ای و مطبوعاتی وابسته به دشمنان به جنگ مکتب تشیع آمده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا بعد از ظهر دوشنبه در در همایش هیئت های مذهبی دیلم اظهارداشت: وظیفه سازمان تبلیغات و دیگر نهادهای فرهنگی جهت مقابله با این هجمه گشترده دشمنان بیش از گذشته است.

وی اظهارداشت: دشمن فعالیت گسترده ای را به علیه اسلام و تشیع و مبانی اعتقادی شیعه و فرهنگ علوی و توسل به اهل بیت (ع) آغاز کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، خواستار انجام فعالیت‌ های فرهنگی هیئت ‌های مذهبی و عزاداری بر اساس مبانی فقه شیعه شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم نیز گفت: ضرورت سیاه پوش کردن سطح شهر اعم از معابر و خیابان ها، اماکن عمومی و خصوصی، روشنایی معابر عمومی و مسیر عزاداری‌ها، تأمین امنیت عزاداران و وسایل آنان، عدم تداخل در زمان و مکان دستجات عزاداری و پرهیز از آلات و ابزار خرافی توسط عزاداران از نکات بسیار مهم عزاداری در ایام محرم و صفر است.

حجت الاسلام حسین شیخی اظهار داشت: مبادا پرداختن به عزاداری امام حسین (ع) باعث آزار و اذیت مردم، آلوده شدن ظواهر دنیوی و گناه شود و نارضایتی خداوند و امام حسین (ع) را در پی داشته باشد.

