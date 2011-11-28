به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا بعد از ظهر دوشنبه در در همایش هیئت های مذهبی دیلم اظهارداشت: وظیفه سازمان تبلیغات و دیگر نهادهای فرهنگی جهت مقابله با این هجمه گشترده دشمنان بیش از گذشته است.

وی اظهارداشت: دشمن فعالیت گسترده ای را به علیه اسلام و تشیع و مبانی اعتقادی شیعه و فرهنگ علوی و توسل به اهل بیت (ع) آغاز کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، خواستار انجام فعالیت‌ های فرهنگی هیئت ‌های مذهبی و عزاداری بر اساس مبانی فقه شیعه شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم نیز گفت: ضرورت سیاه پوش کردن سطح شهر اعم از معابر و خیابان ها، اماکن عمومی و خصوصی، روشنایی معابر عمومی و مسیر عزاداری‌ها، تأمین امنیت عزاداران و وسایل آنان، عدم تداخل در زمان و مکان دستجات عزاداری و پرهیز از آلات و ابزار خرافی توسط عزاداران از نکات بسیار مهم عزاداری در ایام محرم و صفر است.

حجت الاسلام حسین شیخی اظهار داشت: مبادا پرداختن به عزاداری امام حسین (ع) باعث آزار و اذیت مردم، آلوده شدن ظواهر دنیوی و گناه شود و نارضایتی خداوند و امام حسین (ع) را در پی داشته باشد.