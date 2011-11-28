صیانت از سلامت سیستم اداری ماندگاری آن را تضمین خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در همایش مدیران ارشد بازرسی دستگاه‌های اجرایی اهمیت ماموریت بازرسان دستگاه‌های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: سلامت سیستم اداری ضامن ماندگاری آن است و اگر سیستمی ناسالم باشد، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و در حقیقت صیانت از سلامت سیستم اداری مهم‌تر از صیانت از خودِ سیستم اداری است؛ به ویژه در نظام اسلامی باید پاک‌ترین سیستم‌های اداری را داشته باشیم.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه مشکلات موجود در سیستم اداری ممکن است ناشی از اشتباهات افراد باشد که باید نسبت به برطرف کردن آنها تذکر داده شده و یا با آنها برخورد شود، تصریح کرد: برخی مشکلاتی که در سیستم اداری بوجود می‌آید، ناشی از مقررات، چرخش کارها و فرآیندهای ناقص در آن سیستم است که باید این اشکالات استخراج شده و با ارائه پیشنهادات سازنده آنها را اصلاح کرد.



وی با بیان اینکه در کار رسیدگی بازرسان باید خودشان در رعایت قوانین و بیت‌المال پاک باشند و در غیر این صورت کار آنها تاثیرگذار نخواهد بود، اظهار داشت: بازرسان باید در امر رسیدگی با دقت کار خود را انجام دهند و دل آنها از هر بغض و کینه‌ای خالی بوده و جز محبت، عدالت و منافع ملت ایران در دل آنها نباشد؛ باید خود را تمرین بدهیم که از گرایش‌هایی که بعضاً در برخی افراد وجود دارد خارج شده و حق، عدالت و درستی کار برای ما اهمیت داشته باشد.



رئیس‌ جمهور افزود: برخی اوقات برای احقاق یک حق، ظلمی روا می‌شود که آثار منفی آن بسیار بیشتر از آثار مثبت احقاق حق است.



احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه بازرسان در انجام وظایف خود باید ضمن حفظ احترام افراد نباید با هیچ کس تعارف داشته باشند، گفت: بازرسی، کاری محرمانه است که تا مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها باید امانت افراد رعایت شود و البته در مواردی هم بعد از به نتیجه رسیدن بررسی‌ها، لازم نیست مسأله عمومی شود.



رئیس‌ جمهور با بیان اینکه در انجام کار بازرسی باید اولویت‌بندی‌ها رعایت شده و کارهایی که اهمیت بالایی دارند و آسیب بیشتری به سیستم اداری وارد می‌کنند، زودتر بررسی شوند، اظهار داشت: در مواقعی که منافع عمومی و بیت‌المال به خطر افتاده و احتمال می‌رود، آسیبی به بخشی از کشور وارد شود و نیز در جایی که شخص و گروهی حقشان پایمال شده و به واسطه آن از زندگی ساقط می‌شوند باید در اولویت کارهای بازرسی قرار بگیرند.



احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری با کمک همه بازرسان دستگاه اجرایی تلاش کنند تا در زمینه تنظیم گزارش، استنتاج، قضاوت‌ها و پیشنهادها، استانداردی یکنواخت برای استفاده همه بازرسین ارائه دهد.



وی با بیان اینکه هیچ کاری ارزشمندتر از احقاق حق و اعمال عدالت در جهان وجود ندارد، گفت: گاهی اوقات چه بسا با احقاق حق انسانی بی‌پناه که هیچ کس را جز خدا ندارد، شاید به واسطه آن مسیر تاریخ عوض شود.



احمدی‌نژاد با تاکید بر ارتقای دقت و کیفیت فعالیت‌های مجموعه‌های بازرسی دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار داشت: لازمه دستیابی به یک سیستم اداری سالم و قابل عرضه به دنیا، تلاش‌های مضاعف در برگزاری نشست‌های تخصصی به منظور تدوین برنامه منظم برای بازرسی‌های دقیق با هدف سالم‌سازی سیستم اداری کشور است.



رئیس‌ جمهور گفت: بدانید حرکت در مسیر عدالت حرکت در مسیر حاکمیت امام عصر (عج) بوده و سنت‌های الهی یاور شما خواهد بود.



احمدی‌نژاد افزود: در بسیاری از مواقع شاید اگر بازرسان بیشتر فعال باشند و با هم ارتباط داشته باشند، بسیاری از اتفاقات نظیر اتفاقی که اخیراً در کشور رخ داد، زودتر قابل شناسایی و جلوگیری است.



وی با تاکید بر اینکه بازرسان با قدرت و انگیزه‌ای بیشتر به انجام امور محوله به آنها بپردازند، با بیان اینکه در مسیر مقابله با ظلم و احقاق حق خستگی معنا ندارد، گفت: اگر بنا بود موحدین با هجوم و تبلیغات انسان‌های کوچک از صحنه خارج شوند، امروز دیگر اثری از توحید، عدالت و یگانه‌پرستی در عالم باقی نمی‌ماند.

