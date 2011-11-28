پیروزی نمایندگان بابل، سبزوار، تهران و مازندران/ ابراهیمی مغلوب معصومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در گروه دوم رقابت‌ها تیم صدرنشین ثامن الحجج (ع) سبزوار با سرمربیگری محسن کاوه با نتیجه 6 بریک از سد میهمان خود تله کابین گنجنامه همدان گذشت.

پیروزی فردین معصومی مقابل سعید ابراهیمی از همدان مهمترین اتفاقات مسابقه ثامن الحجج (ع) سبزوار - تله کابین گنجنامه همدان بود. همچنین از دیگر نتایج جالب این مسابقه می توان به پیروزی "احمد چاکایف"، کشتی گیر روس نماینده سبزوار مقابل عباس دباغی در وزن 60 کیلوگرم اشاره کرد.

در دیگر دیدار این گروه تیم نیروی زمینی ارتش در سالن شهید هرندی تهران با نتیجه 6 بریک مقابل میهمان خود مجاهدان صنعت برق گلوگاه پیروز شد. سایپای شمال این هفته استراحت داشت.

براساس این گزارش، در گروه اول مسابقات نیز تیم خونه به خونه بابل صدرنشین این گروه در سالن سردار سجودی این شهر با نتیجه 6 بر یک از سد شهرداری ملایر گذشت. از حوادث مهم این کشتی می توان به شکست احسان لشکری در وزن 84 کیلوگرم از تیم بابل مقابل جلال زمان اشاره کرد.همچنین در دیدار وزن 96 کیلوگرم فریدون قنبری، کشتی گیر تیم ملایر که از مهدی مازندرانی پیش بود بدلیل حرکت غیرورزشی و با رای داوران مقابل وی شکست خورد.

در دیگر دیدار این گروه پیشگامان آسانسور مازندران با نتیجه 6 بریک میهمان خود آبفای زنجان را شکست داد. این هفته تیم نفت تهران استراحت داشت.

هفته پایانی و پنجم از دور رفت این رقابت‌ها پس از ایام سوگواری حضرت اباعبدالله حسین (ع) روز دوشنبه 21 آذرماه برگزار خواهد شد.