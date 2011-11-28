آبفای مازندران حائز رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران با ارسال لوح تقدیری از تلاشهای مدیر عامل و کارکنان متخصص و متعهد شرکت آب و فاضلاب استان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب سازمانی تقدیر کرد.

در این لوح تقدیر آمده است: با توجه به ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی استان، حوزه مدیریت جنابعالی به عنوان رتبه برتر در محورهای اختصاصی انتخاب شده است.

از تلاشها و مساعی ارزشمند شما و کلیه همکاران متخصص و متعهد آن دستگاه در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب سازمانی تقدیر می شود.

امید است با اتکال به خداوند سبحان و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای عدالت گستری رئیس جمهور ایران در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش از پیش موفق و موید باشید.