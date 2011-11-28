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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

آبفای مازندران حائز رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شد

آبفای مازندران حائز رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران، در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان، در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران با ارسال لوح تقدیری از تلاشهای مدیر عامل و کارکنان متخصص و متعهد  شرکت آب و فاضلاب استان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب سازمانی تقدیر کرد.

در این لوح تقدیر آمده است: با توجه به ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی استان،  حوزه مدیریت جنابعالی به عنوان رتبه برتر در محورهای اختصاصی انتخاب شده است.

از تلاشها و مساعی ارزشمند شما و کلیه همکاران متخصص و متعهد آن دستگاه در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب سازمانی تقدیر می شود.

امید است با اتکال به خداوند سبحان و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای عدالت گستری رئیس جمهور ایران در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش از پیش موفق و موید باشید.

کد مطلب 1471989

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