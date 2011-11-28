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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

هوای تهران با وجود افزایش غلظت تمام آلاینده ها به غیر از دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته همچنان در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاه پارک رازی، شهرداری منطقه 15 و شهر ری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا نیمه ابری و گاهی وزش باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

کد مطلب 1471993

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