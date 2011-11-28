60 درصد دانش آموزان نوشهری در موسسات آموزش عالی پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیژنی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از برترین های کنکور سراسری و ستاره های علمی این شهرستان گفت: بیش از 60 درصد از دانش آموزان نوشهری امسال در دانشگاه های دولتی کشور قبول شدند.

وی با رضایتمندی از رشد کمی و کیفی دانش آموزان در سال 90 نسبت به سالهای قبل افزود: کسب دو رتبه زیر 50، افزایش 50 درصدی رتبه های زیر هزار نسبت به سال قبل و قبولی 62 در صد از دانش آموزان نوشهری در دانشگاههای دولتی از جنبه های کمی و کیفی حائز اهمیت است.

بیژنی، کسب قبولی دانش آموزان نوشهری را در کنکور سراسری سال 90 نشانگر رشد و پویایی جوانان این منطقه دانست و افزود: یکی از دستاوردهای ویژه آموزش وپرورش نوشهر، درخشش دانش آموزان در رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش است.

مدیر اداره آموزش و پرورش نوشهر با تاکید بر بستر سازی مناسب جهت ارتقای علمی جوانان افزود: اگر این بستر فراهم شود می توان در سند 20 ساله کشور، ایران به قطب اول منطقه تبدیل شده و شاهد ایرانی مستقل و آباد در منطقه باشیم.

بیژنی با بیان اینکه در عصر دانایی محوری پایه و اساس تحول هر کشوری آموزش و پرورش است، اظهار داشت: نیروی انسانی توانمند و جوان می تواند زمینه ساز پیشرفت توسعه کشور باشد، بنابراین باید از آموزش و پرورش به عنوان دستگاه بستر ساز رشد و توسعه کشور حمایت شود.