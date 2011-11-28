ورود کالا برای کارکنان لنج های تجاری تا سقف 15 میلیون ریال مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی ورود کالاهای وارداتی توسط ملوانان و کارکنان لنج های تجاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران هر یک از ملوانان و کارکنان لنج های تجاری زیر 500 تن مجاز هستند طی چهار نوبت در سال و هر نوبت تا سقف 15 میلیون ریال با معافیت سود بازرگانی، کالا وارد کشور کنند.

وی گفت: کالاهای قابل ورود و میزان آن بر حسب شرایط استان های ساحلی توسط کار گروه با مسئولیت وزارت صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش، امور اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان بیشترین دریانورد را در سطح استان های ساحلی دارد و با مصوبه این طرح می توانیم بالاترین اشتغالزایی را در منطقه داشته باشیم.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: افرادی می توانند از این مزایا استفاده کنند که سفر آنان به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با عناوین ملوان، خدمه و کارکنان باشد.

غلامعلی گنجعلی گفت: در تلاشیم علاوه بر کشورهای حوزه خلیج فارس کشور همسایه پاکستان را در این مصوبه به لیست پیشنهادی قوانین صادرات و واردات اضافه کنیم، زیرا پیشنهادات براساس مصوبه قانون ساماندهی مبادلات مرزی و مصوبه هیئت وزیران ورود کالاها به صورت منطقه ای است.

وی افزود: براساس لیست پیشنهادی ورود کالا در دو بخش ارزاق عمومی و لوازم خانگی است.

وی اظهار داشت: در بخش ارزاق عمومی 12 مورد کالا از قبیل برنج خوراکی، چای، قهوه، نسکافه، انواع روغن خوراکی، قند و شکر، ادویه جات، کمپوت و میوه های گرمسیری است.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سیستان و بلوچستان گفت: در بخش لوازم خانگی نیز کالاهایی از قبیل پتو، جارو برقی، موتور لنج و قایق، دوچرخه، تلویزیون 20 اینچ به بالا، کولرهای گازی، موتور ژنراتور با 20 کیلو وات تولید برق، قطعات کامپیوتر و لپ تاپ، دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، انواع لاستیک سبک و سنگین، عینک و ... است.

وی افزود: کالاها در بخش ارزاق عمومی از 30 تا 100 درصد سود بازرگانی معاف هستند اما در بخش لوازم خانگی که 70 قلم جنس است از تخفیف 50 درصدی بهره مند می شوند.

وی اظهار امیدواری کرد مصوبه قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال 91 جنبه اجرایی پیدا کند.

در این جلسه نمایندگانی از اداره کل تعاون، ستاد نظارت گمرکات استان، رئیس اداره تجارت الکترونیک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گذرنامه، دریابانی، گمرک و اداره غله حضور داشتند.