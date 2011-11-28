به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیفه سلطانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آینده نزدیک 25 رشته دیگر به رشتههای مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه اضافه میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این دانشگاه در سال 1367 تاسیس شده است، افزود: دانشگاه آزاد خمینیشهر 8 هزار و 790 دانشجو دارد و تاکنون بیش از 20 هزار نفر از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند.
رئیس دانشگاه آزاد خمینیشهر با بیان اینکه این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو دارد، تصریح کرد: سه سال است که مقطع کاردانی در این دانشگاه حذف شده و در آیندهای نزدیک در مقطع دکتری نیز دانشجو میپذیرد.
وی وسعت و فضای دانشگاه آزاد خمینیشهر را 72 هکتار دانست و بیان داشت: این دانشگاه شامل سه دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی و مکانیک و عمران است که دانشکده مکانیک و عمران 55 درصد، فنی و مهندسی 32 درصد و علوم انسانی 13 درصد دانشجویان را در اختیار دارند.
خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه این دانشگاه در برخی از رشتهها دانشجوی خواهر نمیپذیرد، ادامه داد: دانشگاه آزاد خمینیشهر دانشجوی خواهر غیربومی نمیپذیرد و خوابگاه دختران نیز ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه این دانشگاه در مباحث پژوهشی و ارائه مقاله به همایشهای علمی ملی و بینالمللی فعالیتهای خوبی داشته است، اضافه کرد: هفت همایش ملی در نیم سال دوم در این دانشگاه برگزار میشود که همایش بررسی امکان الحاق خمینیشهر به بهارستان یکی از این همایشها است.
رئیس دانشگاه آزاد خمینیشهر با اشاره به اینکه طرح استراتژیک برای آینده این دانشگاه آماده شده است، افزود: این طرح حول سه محور آموزشی، پژوهشی و خدماتی مد نظر قرار گرفته است.
وی در ادامه ارتباط این دانشگاه با صنایع بزرگ و بخشهای صنعتی مختلف اصفهان را مطلوب دانست و تاکید کرد: تفاهمنامههای مختلفی با این صنایع برای همکاری منعقد شده است.
خلیفه سلطانی به حضور دانشجویان و اساتید این دانشگاه در همایشهای مختلف علمی اشاره کرد و بیان داشت: هر ماهه مقالات دانشجویان یا اساتید این دانشگاه در کشورهای مختلف میرود و در مجلات معتبر چاپ میشود.
وی شاخصهای پژوهشی و علمی دانشگاه آزاد خمینیشهر را بالا دانست و اضافه کرد: بسیاری از دانشجویان فارغالتحصیل مقطع کارشناسی این دانشگاه، رتبههای نخست کارشناسی ارشد را کسب کردهاند.
رئیس دانشگاه آزاد خمینیشهر با اشاره به اینکه بسیاری از فارغالتحصیلان این دانشگاه ساکن خمینیشهر هستند، گفت: درصدد هستیم با همکاری دانشجویان مرکز مشاورهای در شهرستان خمینیشهر ایجاد کنیم.
وی افزود: کتابخانه با 104 هزار جلد عنوان کتاب، سایت اینترنت، سایت کامپیوتر، سالنهای سمعی و بصری، باشگاه پژوهشگران جوان، انجمنهای علمی و مرکز رشد واحدهای فناوری از جمله امکانات پژوهشی این دانشگاه است.
خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه 80 طرح پژوهشی در این دانشگاه خاتمه یافته است، اظهار داشت: 34 طرح پژوهشی نیز در حال اجرا است.
وی ارائه 210 مقاله در کنفرانسهای بینالمللی، 480 مقاله در کنفرانسهای ملی، 40 مقاله علمی چاپ شده در مجلات معتبر ISI، و 60 کتاب تألیف شده توسط اعضای هیئت علمی را از دیگر فعالیتهای پژوهشی مهم این دانشگاه دانست.
رئیس دانشگاه آزاد خمینیشهر درباره نبود علت سرویس ایاب و ذهاب در داخل دانشگاه گفت: به این دلیل که وسایل نقلیه عمومی محیط دانشگاه را آلوده میکنند، از این وسائل استفاده نمیشود و تنها تاکسی برای رفت و آمد از درب دانشگاه در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت خوابگاه این دانشگاه 400 دانشجو است، افزود: تنها 15 درصد از دانشجویان این دانشگاه دختر و سایر دانشجویان پسر هستند.
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