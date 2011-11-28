به گزارش خبرگزاری مهر، آیت عبادپور با اشاره به برنامه ریزی های به عمل آمده در جریان کشت پائیزه سال زراعی 90 - 91 گفت: هم اکنون 36 هزارو 600 هکتار گندم وجو در اراضی زراعی این شهرستان کشت می شود.

وی با اشاره به تهیه، تامین و توزیع بیش از 560 تن انواع بذور اصلاح شده گندم و جو، سه هزارو 900 کیلو گرم انواع سموم ضد عفونی گندم و جو و توزیع انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه به میزان سه هزار تن خبر داد و اظهار داشت: پرداخت تسهیلات جاری کاشت به مبلغ 28 میلیارد ریال، بیمه گندم و جو در سطح بالغ بر 9هزارو 800 هکتار، از مهمترین فعالیت های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر در این راستا است.

عبادپور همچنین با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری بدلیل بارندگی مناسب و به موقع به میزان 113 میلیمتر که نسبت به میانگین بلندمدت 186 درصد افزایش داشته است افزود: پیش بینی می شود سال زراعی مناسبی در پیش رو داشته باشیم.

گفتنی است شهرستان اهر با کشت سالیانه 62 هزارو 500 هکتار انواع محصولات زراعی، بالغ بر 152 هزار تن محصول زراعی تولید می کند.

