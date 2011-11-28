کربلا دانشگاه بزرگ شهادت و ایثار است

حجت الاسلام حسین حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تاریخ اسلام دو هجرت بزرگ و سرنوشت ساز رخ داده است که بسیار مهم بوده است، اولین هجرت، هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه بود که به منظور تشکیل حکومت اسلامی رخ داد و دومین هجرت هجرت اباعبدالله الحسین (ع) به کوفه بود برای بقاء اسلام بود و برای این بود که اسلام بقاء پیدا کند.

نماینده طلاب استان کرمانشاه در حوزه علمیه قم تاکید کرد: در روز عاشورا امام حسین (ع) شعار هَل مِن ناصر یَنصُرنی را سرداد و این شعار تنها مربوط به این ایام نیست بلکه کسی که خود را شیفته امام حسین(ع) می داند و باید به این ندا پاسخ مثبت دهد.

حسینی کیا افزود: کربلا دانشگاه بزرگی است که انسان باید از آن درس شهامت و شهادت و ایثار بگیرد و کسانی که زحمت بیشتری بکشند و مشقات بیشتری را تحمل نمایند در این دانشگاه قبول خواهند شد.

نماینده طلاب استان کرمانشاه در حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: برای اینکه راه امام حسین ادامه پیدا کند، بایستی پیام امام حسین (ع) را در زندگی خود بکار گیریم و اگر این کار را نکنیم از راه امام حسین (ع) فاصله گرفته ایم.

