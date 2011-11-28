  1. استانها
  2. تهران
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

راهپیمایی "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی" در شهرری برگزار می شود

راهپیمایی "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی" در شهرری برگزار می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: راهپیمایی ترویج حجاب و عفاف با عنوان "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی" روز نهم آذرماه در شهرستان ری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی نواحی 1 و 2 شهرری روز چهارشنبه، ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از میدان شهرری تا مصلای این شهر راهپیمایی خواهند کرد که این راهپیمایی در سکوت کامل و بدون سر دادن هرگونه شعار، در راستای ترویج و گسترش حجاب و عفاف انجام خواهد شد.

راهپیمایی ترویج حجاب و عفاف  با عنوان  "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی" در شهرری، به مدت دو ساعت ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری در مصلای بزرگ این شهرستان برای دختران دانش آموز سخنرانی می کند و این راهپیمایی با قرائت قطعنامه به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 1472003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها