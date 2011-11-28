راهپیمایی "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی" در شهرری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی نواحی 1 و 2 شهرری روز چهارشنبه، ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از میدان شهرری تا مصلای این شهر راهپیمایی خواهند کرد که این راهپیمایی در سکوت کامل و بدون سر دادن هرگونه شعار، در راستای ترویج و گسترش حجاب و عفاف انجام خواهد شد.

راهپیمایی ترویج حجاب و عفاف با عنوان "تحکیم فرهنگ فاطمی و رسالت زینبی" در شهرری، به مدت دو ساعت ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری در مصلای بزرگ این شهرستان برای دختران دانش آموز سخنرانی می کند و این راهپیمایی با قرائت قطعنامه به پایان خواهد رسید.