هیئت های عزاداری نباید تریبون تبلیغات انتخاباتی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله نجف زاده ظهر دوشنبه در همایش علمداران حسینی در زیرکوه با بیان اینکه ولایت فقیه در نظام ما اصل است، اظهارداشت: مسئولان هیت های مذهبی بیرق هیئت را وسیله تبلیغات برای نماینده یا شخص خاصی قرار ندهند و فقط در خدمت ولایت باشید، زیرا وظیفه ما فقط خدمت در راه ولایت فقیه است.

وی بیان کرد: اگر مسئولان هیئت های مذهبی بخواهند بر جان و روح هیئت ها حکمرانی کنند و آنها از ایشان تبعیت داشته باشند، راز این امر در همرنگ نمودن خود با آنها و تواضع و همکاری با هیئت در کارهای مختلف است.

وی خطاب به مسئولان هیئت های مذهبی افزود: سعی نمایید شور حسینی را با شعور حسینی ادغام کنید.

نجف زاده بیان کرد: مدیریت هیئت ها با ریاست فرق می کند چرا که مسئول هیت باید خادم مردم باشد و اگر کسی مشکلی داشت باید با کمال میل مشکلش را حل کند.

مسئول کانون مداحان خراسان جنوبی با بیان اینکه حتما از روحانیت در مجالس عزاداری استفاده شود، افزود: روحانیون تأثیرگذارترین قشر هستند که می توانند شعور حسینی را برای جامعه تبیین کنند.

نجف زاده در ادامه تصریح کرد: سعی نمایید کودکان را در هیئت جای داده و فوق العاده به آنها احترام نمایید.

مسئول کانون مداحان خراسان جنوبی در خصوص شرایط مداحی خطاب به مداحان افزود: اولین شرط مداحی اخلاص است که اگر آنرا نداشتیم ارائه هزاران مطلب و صوت عالی تأثیری نخواهد داشت.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی زیرکوه نیز در این همایش، افزود: در این منطقه تعداد ۵۵هیئت مذهبی فعال وجود دارد که در تمام مناسبت های مذهبی بویژه مناسبت هایی که قبلا گمنام بود، برنامه های متنوعی دارند.

حجت الاسلام احمد علیپور، اخلاص در کار و پرهیز از غلو را دوعنصر اصلی و اساسی در بحث مداحی عنوان کرد.

امام جمعه زیرکوه نیز در این مراسم گفت: مداحان باید از متونی استفاده نمایند که از منابع معتبر گرفته شده باشد.

حجت الاسلام محمدرضا رجایی اظهار امیدواری کرد: این جلسه، مقدمه وحدت رویه ای در خصوص راه اندازی هیئات و نماز اول وقت برای تمام هیئات منطقه باشد.