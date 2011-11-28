شاخص های فرهنگ بومی مازندران مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تحول اجتماعی و فرهنگی مازندران اظهار داشت: مازندران دارای فرهنگ بومی بسیار بوده که باید از سوی دستگاههای فرهنگی استان برای معرفی آن برنامه ریزی کرد.

وی اظهار داشت: طرح مکتب خانه های قرآنی استان تصویب شده و ساز و کار عملی این طرح از سوی سازمان تبلیغات استان پیگیری می شود.

ابراهیمی گفت: حریم ورودی استان با تابلوی صلوات خاصه امام رضا(ع) زیباسازی می شود.

وی با اشاره به نصب 500 تابلو صلوات خاصه در استان، افزود: فرمانداران باید این موضوع را در ستاد تحول اجتماعی گزارش دهند.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه زیربنای کارهای فرهنگی در کشور، آموزش و پرورش است، تاکید کرد: سازمان تبلیغات و آموزش وپرورش اهتمام بیشتری نسبت به حضور مبلغان به مدارس برای آشنایی دانش آموزان به مسائل دینی داشته باشند.

وی با بیان اینکه نهضت قرآن آموزی در آموزش وپرورش کار بسیار بزرگی است افزود: باید برای حفظ قرآن و چگونگی فراگیری بر این فریضه الهی که از دغدغه های دولت بوده نظارت ویژه ای صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای یکپارچه سازی در طرح سالم سازی دریا، سال آینده این مهم توسط بسیج سازندگی سپاه در استان عملیاتی می شود.

ابراهیمی با اشاره به ایام سوگواری وعزاداری و گرامیداشت سرور و سالار شهیدان گفت: فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانها با همکاری اصناف و بخش خصوصی، فضای سوگواری شهر را به عزاداری مزین و از هیت های مذهبی و مراسمات عزاداری بازدید کنند.

ابراهیمی گفت: حفظ عفاف و حجاب اسلامی باید در داخل ادارات با نگاه فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.