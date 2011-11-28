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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

توقف فوتسال کرواسی در مقابل ایران/ پنج گل هدیه فوتسالیستهای ایرانی به کرواسی

توقف فوتسال کرواسی در مقابل ایران/ پنج گل هدیه فوتسالیستهای ایرانی به کرواسی

یزد - خبرگزاری مهر: تیم ملی فوتسال ایران امروز در دیداری دوستانه به میزبانی یزد به مصاف کرواسی رفت و این تیم را زمین ‌گیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران عصر دوشنبه دومین دیدار دوستانه خود را با تیم فوتسال کرواسی در یزد برگزار کرد که نتیجه آن به ثمر رساندن پنج گل در دروازه کرواسی بود.

در این دیدار که در وزرشگاه شش هزار نفری شاهدیه یزد برگزار شد و بیش از چهار هزار تماشاگر، تماشاچی این مسابقه بودند، تیم کرواسی نیز یک گل به تیم ایران زد تا نتیجه بازی را پنج بر یک به پایان برساند.

گلهای این بازی پرهیجان و دوستانه توسط علی‌اصغر حسن‌ زاده و محمد طاهری هر کدام با دو گل و وحید شمسایی به ثم رسید.
تک گل تیم کرواسی را نیز جوزف شوتان به ثمر رساند.

تیم ایران را در این دوره از رقابتهای دوستانه امید ابراری نیا، علیرضا صمیمی، مجید لطیفی، حمید احمدی، مصطفی ظریفیان، علی اصغر حسن‌ زاده، سجاد بندی سعدی، حمیدرضا یوسفی، محمد طاهری، بابک سهرابی، حسین طیبی، مهدی جاوید، مسعود دانشور، وحید شمسایی، مجید کوهستانی و افشین کاظمی همراهی کردند.

این دو تیم روز گذشته نیز در همین ورزشگاه بازی جذاب و پر هیجانی را به نمایش گذاشتند که نتیجه بازی در ثانیه‌های آخر به تساوی چهار بر چهار رسید.

کد مطلب 1472008

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