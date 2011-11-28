انتقادهای صریح المعلم از اعراب/ ملت سوریه از تحریمها آسیب می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های عربی، ولید المعلم امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت : هرچند برخی سعی دارند وانمود کنند که در بدنه ارتش مشکلاتی وجود دارد، اما ارتش حامی ملت سوریه است.

وی افزود : بسیاری از رسانه ها در دامن زدن به مشکلات سوریه نقش بسزایی دارند و کشورهای عربی دوست ندارند که به حضور گروههای مسلح اعتراف کنند.

وزیر امور خارجه سوریه بیان کرد: ما به راهکار عربی ارائه شده در دوحه درباره سوریه پایبند هستیم، اما تحریمهای اتحادیه عرب، بحران سوریه را پیچیده تر کرده است.

المعلم تاکید کرد: الجزایر اصلاحاتی را درباره پروتکل اعزام ناظران عربی به سوریه انجام داد که هشتاد درصد از خواسته های ما را برآورده می کرد اما "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب با این اصلاحات مخالفت کرد.

وزیر امور خارجه سوریه در ادامه از اقدام هماهنگ و جهت دار العربیه و الجزیره و رسانه های همسو در خودداری از پخش فیلم مربوط به جنایات گروههای مسلح که در ابتدای نشست مطبوعاتی وی پخش شد، انتقاد کرد.

وی افزود: وزیران خارجه کشورهای عربی خواستار حل مشکلات سوریه نیستند، بلکه در راستای بین المللی کردن آن تلاش می کنند و نیت خیر ندارند.

المعلم بیان کرد: ما همکاری سازنده ای با طرح عربی داشتیم و در این راستا اقدام به آزادی زندانیان کردیم، اما متاسفانه این طرح کارآیی خود را از دست داد.

وی افزود: گفتگوهای ملی فقط میان دولت و مخالفان نیست، زیرا بسیاری از اقشار مردم سوریه هستند که خواسته هایی دارند که باید در گفتگو مطرح کنند ما از گفتگو استقبال می کنیم.

ولید المعلم گفت : گروههای مسلح در مرزها تغذیه می شوند و رسانه های عربی در این مدت نه تنها از حجم تبلیغات مغرضانه خود علیه سوریه نکاسته اند، بلکه بر شدت آن نیز افزوده اند.

وی افزود: سیاست اتحادیه عرب در قبال سوریه وقت کشی صرف است و نبیل العربی اگر گمان می کند که می تواند گزندی به سوریه برساند، سخت در اشتباه است.

وزیر خارجه سوریه گفت : ملت سوریه بیش از حکومت از تحریمها آسیب می بینند. ما بخش اعظم دارایی خود را از کشورهای عربی خارج کرده ایم و کسانی که موضوع محدودیتهای پروازی علیه سوریه را مطرح می کنند بهتر است به موقعیت جغرافیایی سوریه نگاه کنند.

شایان ذکر است که شبکه العربیه و العربیه از ابتدای پخش نشست خبری وزیر خارجه سوریه بخشهایی از آن را که به نفع آنها نبود، سانسور کردند، به گونه ای که هنگامی که فیلمی از جنایات گروههای مسلح به نمایش گذاشته شد از پخش آن خودداری کردند و در هر قسمت که وزیر سوری زبان به انتقاد از این دو شبکه می گشود، آن را پخش نمی کردند.