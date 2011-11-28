زائرسرای استان قزوین در مناطق عملیاتی جنوب احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر دوشنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان قزوین در استانداری گفت: با توجه به استقبال خوب مردم استان از اردوهای راهیان نورو تامین رفاه شرکت کنندگان در این فعالیت فرهنگی از مدتها پیش فکر ساخت زائرسرای دائمی برای اقامت کاروان های راهیان نور قزوین در استان خوزستان ساخته شود.

عجم تصریح کرد: اعزام کاروانهای راهیان نور هزینه های سنگینی دارد و تامین محل اسکان نیروها از جمله مسائل مهم و از دغدغه مسئولان استانی است.



وی یادآورشد: برای تمهید شرایط و بررسی کارشناسی موضوع در سفر به خوزستان ضمن دیدار با استاندار این استان مناطق مختلفی را بازدید کردیم و با توجه به نیازهای استانی و هزینه های پیش بینی شده قطعه زمینی مناسب در شهرستان خرمشهر که از موقعیت خوبی برخوردار است انتخاب شد که با همکاری مسئولان محلی و اختصاص یافتن به استان قزوین مقدمات اجرایی کار در حال انجام است.

استاندار قزوین بیان کرد: ساخت این زائرسرا ضمن کاهش هزینه های اعزام کاروانهای راهیان نور زمینه شرکت افراد بیشتری از علاقمندان در این سفر معنوی و فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

این مسئول با تاکید بر تامین ساز و کارهای لازم برای ساخت و اجرای زائرسرای راهیان نور استان قزوین در جنوب گفت: با همکاری و مشارکت فرمانداران، شهرداران و مسئولان مربوط این کار مهم بزودی محقق خواهد شد.

استاندار قزوین تاثیر معنوی برپایی اردوهای راهیان نور بر روی افراد اعزام شده به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را بسیار عمیق و مهم ذکر کرد و اظهارداشت: اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی موجب تقویت روحیه ایثارگری و ترویج فرهنگ شهادت در جامعه می شود.