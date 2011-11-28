به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پس از برتری یک برصفر تیمش مقابل ابومسلم مشهد در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ضمن اعلام استعفای خود گفت: متاسفانه زمین چمن ورزشگاه تختی مشهد به هیچ وجه شبیه زمین فوتبال نبود و بیشتر به زمین کشاورزی شباهت داشت!

وی در ادامه افزود: اگر فردی پیش از آنکه به ورزشگاه بیایم من را راهنمایی می کرد حتما با خود یک مشت جو به ورزشگاه تختی می آوردم تا بتوانم دانه‌های جو را در این زمین که خیلی خوب شخم زده شده بود بکارم. با این کار در فصل بهار می توانستم محصول خوبی را برداشت کرده و بفروشم!

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در ادامه تاکید کرد: من از وزارت جهاد کشاورزی می خواهم تا با همکاری وزارت ورزش و جوانان کمیته‌ای تشکیل دهند تا در چنین زمین‌هایی کار کشاورزی انجام شود! با این کار ضمن اشتغال‌زایی استرس‌ها از ما دور می شود.

وی ضمن تمجید از رسول رهبرفام، داور دیدار ابومسلم مشهد - شاهین بوشهر گفت: به نظر من این داور به جای قضاوت در لیگ یک ارزش قضاوت کردن در رقابت‌های لیگ برتر را دارد. واقعا باید به این داور به دلیل قضاوتی که با سختی در چنین زمینی انجام داد، آفرین گفت.

کریمی ضمن اعلام استعفای خود، تاکید کرد: من پس از بازی بلافاصله استعفای خود را به مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر تقدیم کردم و اگر وی نیز قبول نکند ضمن عذرخواهی از مردم خونگرم بوشهر تاکید می کنم که در تیم شاهین نخواهم ماند.

وی در خاتمه در خصوص دلیل استعفایش گفت: استعفای من به دلیل اوضاع نابسامان فوتبال ایران و به ویژه زمین‌های ورزشی آن است. تا شرایط زمین ورزشگاه‌های ایران بدین شکل باشد، فوتبال ما پیشرفت نخواهد کرد و من نمی توانم با آبروی خودم در این فوتبال بازی کرده و شخصیتم را خراب کنم!