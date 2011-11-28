مبلغان عبرتهای عاشورا را برای مردم تفهیم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد شئونات مذهبی استان اظهار داشت: محرم رسانه شیعه بوده و رسیدگی و پالایش به این رسانه، در بین مردم ماموریت بسیار دشواری بوده که بر عهده مبلغان است.

وی گفت: برای انجام کارهای فرهنگی در استان زمان زیادی نیاز بوده و نمی توان با فرصت کم، فرهنگ عزاداری و عاشورایی را در بین مردم ترویج کرد.

امام جمعه ساری بیان داشت: عزاداری به دست کسانی که دارای نفوذ اجتماعی و فرهنگی هستند باید سپرد تا رنگ عزاداری و عاشورایی به مراسمات دهند.

طبرسی با اشاره به برخی عزاداریهایی که در آنها از طبل و شیپور و قمه زدن استفاده می شود گفت: باید این خرافات را از عزاداری شیعیان بگیریم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه عزاداری محرم مختص شیعه نیست، افزود: محرم مختص همه جهان حتی یهودیان و مسیحیان جامعه است.

وی به جنگ نرم دشمن و فضای سایبری ایجاد شده از سوی استکبار در جامعه اشاره کرد و گفت: مبلغان، روحانیان و مداحان از این فرصت استفاده کرده و در مورد مسائل روز کشور برای جوانان سخنرانی کنند.

طبرسی با بیان اینکه تعزیه خوانی باید به صورت ساده و مفهوم دار باشد تصریح کرد: از افرادی در مراسمات عزاداری استفاده شود که ایمان به خدا و چهره حسینی، پاک و بی آلایش داشته باشند.

وی با پیش رو بودن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید از گفتمان ها در مراسم عزاداری برای نامزدها و کاندیداها از سوی مبلغان جلوگیری شود.

