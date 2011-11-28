به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی پس از نشست سران سه قوه که ظهر دوشنبه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه شما بر خلاف معمول در مباحث اخیر چالشی میان مجلس و دولت در صحن مجلس به عنوان موافق یا مخالف صحبت کرده اید و این تلقی برای عده ای به وجود آمد که چون از تأثیرگذاری آن مطلع هستید از جایگاه ریاست استفاده می کنید، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: وقتی انسان راجع به موضوعی صحبت می کند نمی تواند از تاریخ گذشته اش جدا شود.

وی ادامه داد: نمی توانیم موقع صحبت لباسمان را عوض کنیم، هر نماینده ای حق دارد صحبت کند، بله، من گاهی به عنوان نماینده وارد می شوم و نظر می دهم و این خوب است، پس نمایندگان دیگر هم حق دارند موافقت و مخالف کنند، مجلس باید نشاط کاری داشته باشد، هرکسی در هر مسند هست باید حق را بگوید.

لاریجانی به ورودش در موضوع حقوق مادام العمر مقامات سیاسی اشاره کرد و گفت: اشکالی که در این قانون به وجود آمده بود این بود که در تبصره 3 قانون 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بحثی را مطرح کرده بودند که اگر کسی از سمت خود خارج شود می تواند برای چند سال 80 درصد حقوق خود را بگیرد.

وی ادامه داد: در استفساریه ای که آورده بودند، این تبصره را معنا کردند، ما بررسی کردیم روزی که متوجه اشکال شدم دیدم، اشکال به تبصره 3 بر می گردد، تفسیر انجام شده به تبصره مربوط است. وقتی جلسه را اداره می کردم لازم دیدم ورود کنم و حرف بزنم و بگویم مسئله این است، اگر می خواهید عدالت را رعایت کنید باید این بند را بردارید، درست است که قانون خدمات کشوری نظمی دارد اما این مورد سوء تفاهم ایجاد می کند و "80 درصد حقوق" وجهی ندارد.

لاریجانی ادامه داد: نمی خواهم بگویم کسانیکه این مصوبه را تصویب کرده اند دلیلی نداشته اند، اما بدون جهت نباید مجلس را متهم کنیم که 4 مدیر می خواهند 80 درصد حقوق بگیرند. بنابراین لازم دیدم حرف بزنم و این مخالفتی با جایگاه ریاست ندارد، رئیس مجلس هم نماینده است، اگر احساس کرد حقی ضایع می شود باید حرف بزند.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که علت ابراز مخالفت شما با استیضاح وزیر اقتصاد چه بود، به نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی در کشور اشاره کرد و گفت: ممکن است انتقاداتی به وزیران وجود داشته باشد، مجلس حق دارد استیضاح کند و کسی نمی تواند این حق را از نمایندگان بگیرد، اما اینکه کسی بگوید اشتباه کردم فرهنگ خوبی است، باید آن را تشویق کنیم، رسانه ها هم باید این فرهنگ را تشویق کنند.

وی گفت: اگر وزیری در جایی تخلفی کرده باید رسیدگی شود در این جور مواقع موافقم نمایندگان فعال باشند، این بخشی از وظایف نظارتی آنهاست.

ادامه دارد...