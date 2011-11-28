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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

اردی زاده در گفتگو با مهر:

چهارمین سوگواره عکس عاشورایی در کرج برگزار می شود

چهارمین سوگواره عکس عاشورایی در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان البرز از برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی در ایام اربعین حسینی خبر داد.

ایمان اردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان از برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی با محور عاشورا و احیاء سنتهای اسلامی - ایرانی، جوان و دلدادگی به امامت و ولایت و عاشورا، انقلاب و انتظار خبر داد.

وی زمان برپایی نمایشگاه آثار برگزیده را 24 دیماه تا 4 بهمن ماه و همزمان با ایام اربعین حسینی عنوان کرد و گفت: آثار برگزیده در کتاب مجموعه آثار برگزیده چهار دوره منتشر خواهد شد.

اردی زاده تصریح کرد: هر هنرمند می تواند تنها هفت اثر را در سوگواره شرکت داده و عکسها می بایست با کیفیت 300 dpi در ابعاد واقعی و به شکل فایل با حجم حداکثر 10 مگابایت با ویرایش حداقلی به دبیرخانه مجازی ارسال شود.

وی مهلت ارسال آثار را تا 30 ام آذرماه اعلام کرد و گفت: مراسم اختتامیه و اعلام نتایج، 21 ام دیماه برگزار شده و جوایز نقدی به برگزیدگان اول تا سوم اهدا می شود.

کد مطلب 1472026

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