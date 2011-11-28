چهارمین سوگواره عکس عاشورایی در کرج برگزار می شود

ایمان اردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان از برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی با محور عاشورا و احیاء سنتهای اسلامی - ایرانی، جوان و دلدادگی به امامت و ولایت و عاشورا، انقلاب و انتظار خبر داد.

وی زمان برپایی نمایشگاه آثار برگزیده را 24 دیماه تا 4 بهمن ماه و همزمان با ایام اربعین حسینی عنوان کرد و گفت: آثار برگزیده در کتاب مجموعه آثار برگزیده چهار دوره منتشر خواهد شد.

اردی زاده تصریح کرد: هر هنرمند می تواند تنها هفت اثر را در سوگواره شرکت داده و عکسها می بایست با کیفیت 300 dpi در ابعاد واقعی و به شکل فایل با حجم حداکثر 10 مگابایت با ویرایش حداقلی به دبیرخانه مجازی ارسال شود.

وی مهلت ارسال آثار را تا 30 ام آذرماه اعلام کرد و گفت: مراسم اختتامیه و اعلام نتایج، 21 ام دیماه برگزار شده و جوایز نقدی به برگزیدگان اول تا سوم اهدا می شود.