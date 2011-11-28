چمستان نور در آستانه قهرمانی دسته سوم فوتبال کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانیان اظهار داشت: شناخت کامل کادر فنی از تیم حریف و بازگردانده شدن بازیکنان محروم تیم موجب شد با آمادگی کامل به مصاف این حریف برویم و با استفاده از نقاط ضعف تیم میزبان به پیروزی برسیم.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات بزرگی که در این فصل با آن دست و پنجه نرم می کنیم، نداشتن بازیکن به تعداد کافی بوده که این عامل موجب شد در دیدارهای اخیر، فهرست بازیکنان در شروع مسابقات با نام 14 بازیکن تکمیل شود.

سرمربی تیم فوتبال نیمای چمستان نور افزود: حضور سه بازیکن ذخیره در تیم موجب می شود انگیزه بازیکنان ثابت برای حضور در ترکیب اصلی کاهش یابد و این روند در دراز مدت تاثیر مخربی در تیم ایجاد می کند.

قربانیان ادامه داد: با هماهنگی به وجود آمده با مسئولان باشگاه در تعطیلات نیم فصل، چند بازیکن جدید را به خدمت خواهیم گرفت تا مشکل کمبود بازیکن در پستهای مختلف را برطرف کنیم.

تیم فوتبال نیمای چمستان نور، در هفته نهم لیگ دسته سوم فوتبال کشور، روز گذشته در پاکدشت، اتحاد این شهر را با تک گل هاشم کاویانپور شکست داد.

این تیم در پایان هفته نهم این رقابتها با 15 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد.