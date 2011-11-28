  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

عسکری تاکید کرد:

تحول در نظام مالی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی

تحول در نظام مالی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به لزوم تحول در نظام مالی کشور، گفت: تاکنون گام‌های مهمی در جهت الکترونیکی کردن فرآیندها در نظام مالیاتی ایران برداشته شده است.

به گزراش خبرگزاری مهر، علی عسکری با اشاره به ابعاد و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک، گفت: هر اقدامی در راستای اجرای پروژه های مرتبط با دولت الکترونیک باید دارای اثر تحولی باشد و اگر تغییرات تدریجی باشد اثرات مثبت و قابل توجه به همراه نخواهد داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به تبیین ایده "دولت تحول" پرداخت و اظهار داشت: ایده "دولت تحول" بر پایه مفهوم "اثر تحول" بنا شده و مفهوم آن ایجاد تغییر تحول گرا و نامستمر و رادیکال در سازمان های دولتی است، تا به این ترتیب این سازمان ها از خدمات رسانی بروکراتیک، سنتی و دولت محور فاصله گرفته و به سوی خدمات رسانی شهروند - محور حرکت کنند.

معاون وزیر اقتصاد، افزود: دستیابی به تحول سازمانی از طریق دولت الکترونیک، با وجود نتایج بسیار مثبت، امری پر مخاطره و پیچیده است چرا که نیازمند پذیرش و استقبال ذینفعان داخلی اعم از سیاستگذاران، مدیران اجرایی و کارمندان دولت است.

وی به ارائه تعریف از دولت الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: هدف از ایجاد دولت الکترونیک برخلاف برخی دیدگاه های غلط و رایج به هیچ وجه کنترل و دستیابی به اطلاعات عموم نیست، بلکه هدف اصلی آن تسهیل در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها و خدمات رسانی بهتر است.

عسکری بیان داشت: براساس مطالعه اسناد راهبردی در 20 کشور جهان ،اهداف ایجاد دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد17 کشور از 20 کشور مورد مطالعه، اولویت نخست آنها از اجرای دولت الکترونیک، محوریت کاربرها بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گفت: تسهیل خدمات رسانی عمومی اولویت دوم 17 کشور و ایجاد دولت شبکه ای نیز اولویت سوم 16کشور از 20 کشور مورد مطالعه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد به موضوع مالیات الکترونیکی و راهکارهای اجرایی آن در کشور پرداخت و در این خصوص، تاکید کرد: الکترونیکی نمودن نظام مالیاتی علاوه بر تأمین حقوق ذینفعان نظام مالیاتی موجب تقویت بنیان های اقتصادی و مالی کشور نیز می شود.

وی اجرای سیستم مالیات الکترونیکی را در جهت افزایش رضایت مودیان و سیاست های نظام مالیاتی و در راستای تکریم ارباب رجوع و همچنین سیاست و راهکاری در جهت کاهش هزینه های عمومی دولت دانست.

عسکری سپس به الزامات اجرای نظام مالیات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه الزامات و زیرساخت های ضروری از جمله قوانین و مقررات، سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط نظام فرهنگی و امضاء الکترونیکی و پول و بانکداری الکترونیکی نیز فراهم شود.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور سپس به تجربه برخی کشورها در اجرای مالیات الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه کشور ژاپن نشان می دهد که این کشور یکی از کشورهای پیشرو در اجرای پروژه نظام مالیاتی الکترونیکی بوده و با هزینه ای در حدود 50 میلیارد ین و در قالب یک برنامه مالیات الکترونیکی این طرح را با موفقیت برون سپاری و اجرا کرد.

وی تجربه سایر کشورها از جمله فنلاند، مجارستان، سنگاپور، اسپانیا، لیتوانی، آلمان و دانمارک و ایرلند در زمینه اجرای نظام مالیاتی الکترونیکی را مورد اشاره قرار داده و رئوس دستاوردهای هر یک از این کشورها را به تفکیک برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد سپس به تشریح وضعیت طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشورمان پرداخت و در این خصوص گفت: تاکنون گام های مهمی در جهت الکترونیکی نمودن فرآیندها در نظام مالیاتی ایران برداشته شده است که مهمترین آنها تکمیل پروژه استاندارد سازی فرآیندها، تکمیل پروژه مطالعه و امکان سنجی کانون های پردازش مرکزی، تکمیل پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، تکمیل پروژه ایجاد شبکه محلی، تکمیل پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع و تکمیل پروژه شماره شناسایی مودیان مالیاتی است.

کد مطلب 1472033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها