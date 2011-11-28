به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی، این سازمان با 713 بیمارستان، 1228 درمانگاه و پلیکلینیک، 81 دیکلینیک و 4552 مرکز بهداشتی – درمانی قرارداد داشته و بیمهشدگان این سازمان از این مراکز خدمات درمانی دریافت کردهاند.
همچنین در مدت یادشده این سازمان با 27 هزار و 765 پزشک و دندانپزشک مستقل طرف قرارداد بوده است که شامل؛ 13 هزار و 202 پزشک عمومی، 11 هزار و 704 پزشک متخصص و 2 هزار و 859 دندانپزشک است.
تا پایان خردادماه سالجاری به بیش از 7 میلیون و 21 هزار نسخه صادر شده توسط پزشکان عمومی، بیش از 6 میلیون و 400 هزار نسخه صادر شده از سوی پزشکان متخصص و بیش از 459 هزار نسخه صادر شده توسط دندانپزشکان از سوی مراکز دفتر اسنادپزشکی سازمان تأمیناجتماعی رسیدگی شده است.
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