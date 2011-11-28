مازندران قطب مهارت آموزی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای مازندران از تجهیزات با کیفیت و مناسبی برخورداربوده و مازندران یکی از پنج استان کشور از لحاظ کمیت و کیفیت تجهیزات آموزشی است.

وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی ایجاد اشتغال نبوده ولی برای اشتغال دانش آموختگان، از تمام توان و امکانات خود استفاده خواهد کرد.

شریعت نژاد بیان داشت: بر اساس آمارها حدود 30 درصد دانش آموختگان مراکز دانشگاهی پس از اخذ گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران افزود: با بهینه کردن ساختار و برنامه ریزیهای انجام شده طبق نظام جامع مهارت، مازندران می تواند به یکی از قطبهای علمی کشور در زمینه مهارت آموزی تبدیل شود.

مرکزفنی حرفه ای شهید هاشمی نزاد بهشهر شامل هشت کارگاه رایانه، برق خودرو، برق صنعتی، تراشکاری، اتومکانیک، جوشکاری، پرورش قارچ بوده که پس از اتمام دوره های آموزشی، آزمونهای عملی و تئوری، گواهینامه مهارت برای شرکت کنندگان صادر می شود.