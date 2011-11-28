به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی، از مجموع این آمار در مدت مذکور، بیش از 18 هزار عمل جراحی بزرگ، 36 هزار عمل جراحی متوسط و بیش از 63 هزار عمل جراحی کوچک در مراکز درمانی ملکی این سازمان در سراسر کشور انجام شده است.
همچنین براین اساس تا پایان خردادماه سالجاری، 200 هزار نفر در مراکز درمانی ملکی این سازمان بستری و از خدمات درمانی بهرهمند شدند.
از مجموع بستریشدگان در این مراکز، بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی با 150 هزار نفر، بیشترین گروه بستری بودند و خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، سایر بیمهها و آزاد از دیگر خدمتگیرندگان خدمات بستری در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمیناجتماعی بودهاند.
نظر شما