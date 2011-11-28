پرداخت هفت میلیارد تومان سود قطعی به مشتریان موسسه مالی مهر قم

محمد رضا پاطلا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر به بیش از 263 هزار نفر در قم سود قطعی پرداخت کرده است، گفت: این موسسه طی 17 سال خدمات خود همواره تلاش کرده است که در فعالیت بانکی مطابق با موازین شرعی و فقهی عمل کند.



وی با بیان اینکه پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران این موسسه، امری کم نظیر و تاریخی است، اظهار داشت: کارکنان این موسسه بیش از 23 هزار نفر ساعت احکام بانکداری اسلامی را آموزش دیده‌اند.



مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر قم، با تأکید براینکه طبق قانون، پرداخت سود قطعی وظیفه بانکی، الزام دولتی و از حقوق مشتری محسوب نمی‌شود، گفت: پرداخت 200 میلیارد تومان سود قطعی به حدود 8 میلیون مشتری موسسه، در راستای احیای بانکداری اسلامی و احترام به مشتریان شایسته و نیز ثبت باقیات صالحات برای کارکنان این موسسه است.



پاطلا با بیان اینکه بیشترین سود پرداختی 32 میلیون تومان به یکی از مشتریان موسسه بوده است، افزود: سعی می‌کنیم با توجه به زمینه‌های مطلوبی که قم در فناوری اطلاعات دارد، در بانکداری الکترونیکی پیشتاز باشیم.



