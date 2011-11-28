محمد رضا پاطلا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر به بیش از 263 هزار نفر در قم سود قطعی پرداخت کرده است، گفت: این موسسه طی 17 سال خدمات خود همواره تلاش کرده است که در فعالیت بانکی مطابق با موازین شرعی و فقهی عمل کند.
وی با بیان اینکه پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران این موسسه، امری کم نظیر و تاریخی است، اظهار داشت: کارکنان این موسسه بیش از 23 هزار نفر ساعت احکام بانکداری اسلامی را آموزش دیدهاند.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر قم، با تأکید براینکه طبق قانون، پرداخت سود قطعی وظیفه بانکی، الزام دولتی و از حقوق مشتری محسوب نمیشود، گفت: پرداخت 200 میلیارد تومان سود قطعی به حدود 8 میلیون مشتری موسسه، در راستای احیای بانکداری اسلامی و احترام به مشتریان شایسته و نیز ثبت باقیات صالحات برای کارکنان این موسسه است.
پاطلا با بیان اینکه بیشترین سود پرداختی 32 میلیون تومان به یکی از مشتریان موسسه بوده است، افزود: سعی میکنیم با توجه به زمینههای مطلوبی که قم در فناوری اطلاعات دارد، در بانکداری الکترونیکی پیشتاز باشیم.
پاطلا به مهر خبر داد:
پرداخت هفت میلیارد تومان سود قطعی به مشتریان موسسه مالی مهر قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان قم گفت: از میزان سود پرداختی 200 میلیارد تومانی این موسسه در کشور، بیش از هفت میلیارد تومان آن به سپرده گذاران قمی اختصاص دارد.
محمد رضا پاطلا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر به بیش از 263 هزار نفر در قم سود قطعی پرداخت کرده است، گفت: این موسسه طی 17 سال خدمات خود همواره تلاش کرده است که در فعالیت بانکی مطابق با موازین شرعی و فقهی عمل کند.
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