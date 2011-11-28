دولت در بخش فرهنگ توجه وِِیژه ای به استان البرز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا گفت: استفاده از نیروهای متخصص فرهنگی باعث توسعه فرهنگی کشور می شود



وی افزود: نگاه به فرهنگ باید نگاهی زیر بنایی باشد به طوری که می توان گفت توسعه فرهنگ کشور در گرو استفاده و حمایت از نیروهای متخصص فرهنگی و سرمایه گذاری در این حوزه است.

آشنا گفت: از آ نجایی که ارگان ها و نهاد های زیادی هستند که فعالیت های فرهنگی انجام می دهند مشخص کردن سرانه فرهنگی کشور به راحتی امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: وضعیت بودجه،نیروی انسانی و مسائل فرهنگی البرز با توجه به این که کمتر از دوسال از استانی شدن آن می گذرد بسیار مناسب است،اما در مقایسه با سایر استان ها که 30 سال از استان شدن آنها می گذرد قابل قیاس نبوده و نیاز به توجه بیشتر دارد و امید است با حمایت های خاص دولت دهم از فعالیت های فرهنگی استان جایگاه فرهنگی البرز روز به روز ارتقا یابد.

وی اظهار داشت: فعالیت فرهنگی نیازمند نیروی متخصص و سرمایه گذاری فراوان است و نباید انتظار داشت که در کوتاه مدت به وضعیت ایده آل در این بخش برسیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: بخش فرهنگ نیازمند برنامه ریزی برای تک تک افراد جامعه با روحیات مختلف است.

وی در پایان گفت: با اقدامات فرهنگی انجام شده پس از استانی شدن البرز می توان نتیجه گرفت نگاه دولت برای سرمایه گذاری و قرار دادن امکانات فرهنگی به این استان نگاه ویژه ای بوده که باعث شده وضعیت فرهنگی استان با سرعت زیادی نسبت به سال های گذشته بهبود یابد.



