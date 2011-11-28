بسته بندی نامناسب به 35 درصد از صادرات سفال همدان آسیب زد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بشیری افزود: این میزان سفال و سرامیک در جریان حمل و نقل برای صادرات خسارت دیده است.

وی اضافه کرد: به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید هنرمندان قادر به بسته ‌بندی مناسب برای محصولاتشان نیستند.

بشیری ادامه داد: کشورهای حوزه خلیج فارس بهترین خریداران صنایع‌دستی در سال‌های اخیر بوده و مشتریان خارجی همواره خواستار خریداری محصولات با قیمت‌های ارزان هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بسته‌ بندی محصولات صنایع‌ دستی صادراتی به عراق در پوشال و شانه تخم مرغ انجام می‌‌شود.

این صادرکننده که در سال جاری به عنوان یکی از 17 صادرکننده برتر استان همدان انتخاب شد، اظهار داشت: افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز بر کاهش صادرات محصولات صنایع‌دستی تاثیر داشته است.

بشیری یادآور شد: نقاشی روی شیشه از دیگر اقلام صادراتی صنایع‌دستی استان همدان است که بسته بندی صادراتی آن باید مورد توجه قرار گیرد.