ایستگاه آتش نشانی در منطقه بازار قزوین احداث می شود

سیدعلی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مشکلات و معضلاتی که در بافت قدیمی و سنتی بازار بزرگ قزوین برای امداد رسانی وجود دارد بزودی یک ایستگاه آتش نشانی در این منطقه احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین تصریح کرد: مهمترین مشکلات امداد رسانی به بازار قزوین، ترافیک این محدوده و عدم دسترسی به موقع در هنگام خطر است که خسارات ناشی از آتش سوزی را دو چندان می کند.

شفیعی افزود: کم بودن تعداد ورودی های اصلی و سیم کشی قدیمی بازار قزوین از دیگر مشکلات این منطقه است که در طرح جامع ایمنی بازار این موارد پیش بینی شده که امیدواریم با همکاری و کمک دیگر ارگانهای ذیربط نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 200 باب مغازه در بازار بزرگ سنتی قزوین قرار دارد و در مواقع آتش سوزی در این محدوه ایستگاه های سیار با استقرار در بازار نسبت به امداد رسانی و اطفای حریق اقدام می کنند.

وی گفت: راه اندازی این ایستگاه از ضروریات این منطقه است و در صورت ساخت آن ضمن تسریع در امدادرسانی و اطفای حریق از میزان خسارات سنگین احتمالی که می تواند این مجموعه تاریخی را تهدید کند نیز جلوگیری خواهد شد.