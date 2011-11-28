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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

شفیعی:

ایستگاه آتش نشانی در منطقه بازار قزوین احداث می شود

ایستگاه آتش نشانی در منطقه بازار قزوین احداث می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین گفت: به منظور امدادرسانی سریع در موقع بروز حوادث در محدوده بازار سنتی، ایستگاه آتش نشانی در بازار قزوین راه اندازی می شود.

سیدعلی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مشکلات و معضلاتی که در بافت قدیمی و سنتی بازار بزرگ قزوین برای امداد رسانی وجود دارد بزودی یک ایستگاه آتش نشانی در این منطقه احداث خواهد شد.
 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین تصریح کرد: مهمترین مشکلات امداد رسانی به بازار قزوین، ترافیک این محدوده و عدم دسترسی به موقع در هنگام خطر است که خسارات ناشی از آتش سوزی را دو چندان می کند.
 
شفیعی افزود: کم بودن تعداد ورودی های اصلی و سیم کشی قدیمی بازار قزوین از دیگر مشکلات این منطقه است که در طرح جامع ایمنی بازار این موارد پیش بینی شده که امیدواریم با همکاری و کمک دیگر ارگانهای ذیربط نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
 
این مسئول بیان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 200 باب مغازه در بازار بزرگ سنتی قزوین قرار دارد و در مواقع آتش سوزی در این محدوه ایستگاه های سیار با استقرار در بازار نسبت به امداد رسانی و اطفای حریق اقدام می کنند.
 
وی گفت: راه اندازی این ایستگاه از ضروریات این منطقه است و در صورت ساخت آن ضمن تسریع در امدادرسانی و اطفای حریق از میزان خسارات سنگین احتمالی که می تواند این مجموعه تاریخی را تهدید کند نیز جلوگیری خواهد شد.
کد مطلب 1472062

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