470 واحد متخلف صنفی در فارس شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صداقت عصر دوشنبه در نشست خبری افزود: طی هفته گذشته در استان 14 هزار و 133 مورد بازرسی از واحدهای صنفی خرده و عمده فروش توسط بازرسان مجمع امور صنفی و سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت انجام شده که از این تعداد 476 واحد مختلف شناسایی و برای آنها برگ گزارش بازرسی تنظیم و به منظور رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: در سطح استان تعداد 352 فقره شکایت مردمی از طریق سامانه 124 دریافت شده که از این تعداد 150 فقره مربوط به گزارش‌های ناظرین افتخاری بوده و کلیه این شکایات وارد مرحله رسیدگی شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از انجام گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی خبر داد و تصریح کرد: در هفته گذشته تیم‌های بازرسی این سازمان گشت مشترکی با تعزیرات حکومتی داشتند که بیش از 14 مورد بازرسی انجام شد که از این تعداد هشت واحد مختلف شناسایی شد که برای این تعداد برگ گزارش بازرسی به ارزش ریالی 115 میلیون ریال تنظیم شده است.

صداقت افزود:‌ گشت مشترکی با همراهی نمایندگان فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی در خصوص مبارزه با کالاهای قاچاق تشکیل و عملیاتی و منجر به کشف مقادیری از کالاهای فاقد مجوز و قاچاق شده که پرونده‌ها را برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده‌ایم.

وی در خصوص طرح نظارتی عید غدیر و ادامه طرح نظارتی ورود حجاج گفت: در این رابطه بیش از یک هزار و 436 مورد بازرسی از واحدهای صنفی میوه و تره بار، 700 مورد بازرسی از واحدهای صنفی شیرینی‌جات، یک هزار و 886 مورد بازرسی از عمده فروشان مواد غذایی، 110 مورد بازرسی از واحدهای صنفی گل فروشی و نیز 60 مورد بازرسی از غرفه‌های مستقر در فرودگاه انجام شده و کنترل و نظارت بر واحدهایی از قبیل رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی به دلیل ورود حجاج و افزایش تقاضا در دستور کار قرار گرفته است.