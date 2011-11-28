جهانی که صدای ملت را نمی شنود / سانسور واقعیتهای سوریه تا کی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سوریه شاهد تظاهرات میلیونی مردمی در بخشهای مختلف در ادامه مخالفتها با دخالتهای خارجی به ویژه تصمیمات خصمانه اخیر اتحادیه عرب در اعمال تحریمهای اقتصادی و سفرهای هوایی علیه ملت سوریه بود.



بر خلاف ادعاهایی که غربی ها و دنباله روهای عرب آنها در خصوص حمایت از ملت سوریه می کنند، اتحادیه عرب به دستور مستقیم آمریکا، تحریمهای شدید اقتصادی را علیه سوریه وضع کرد که به طور مستقیم بر زندگی مردم سوریه تاثیر می گذارد.



از سوی دیگر رسانه های مدعی بی طرفی و حرفه ای گری در اقدامی آشکار، فیلمی را که در جریان کنفرانس مطبوعاتی ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در خصوص فعالیتهای گروههای مسلح و اعترافات آنها پخش شد، به طور هماهنگ سانسور کردند تا نقطه تاریک دیگری در پرونده الجزیره، العربیه و رسانه های همسو ثبت شود.



از سوی دیگر، رسانه هایی همچون العربیه و الجزیره و رسانه های غربی در حالی که فیلمها و تصاویر مشکوک از منابع غیر موثق را تحت عنوان ادعایی کشتار مردم به دست نیروهای ارتش و یا شکنجه آنها به طور هماهنگ و گسترده پخش می کنند، از پخش تصاویر و فیلم مربوط به تظاهرات گسترده مردم سوریه در حمایت از وحدت ملی و نظام خود و مخالفت با دخالتهای غربی عربی طفره می روند تا بار دیگر بر دوگانه معیارهای خود در تعامل با مسائل مختلف صحه گذارند.



خبرگزاری سوریه(سانا) در این باره نوشته است : هنگامی که ملتها حرف می زنند، جهان باید به آنها گوش فرا دهد و کوچکها در برابر آن ساکت شوند. منظور سانا از واژه کوچکها، طرفهایی هستند که هم اکنون جنگ رسانه ای تبلیغاتی و روانی گسترده ای را علیه سوریه و ملت آن با هدف بر هم زدن ثبات و امنیت و براندازی نظام آن که در جبهه مقاومت قرار دارد، به راه انداخته اند، طرفهایی که مستقیما دستورات دیکته شده غربی ها و در راس آن آمریکایی ها برای اجرای فرمولهای مورد نظر کاخ سفید را دریافت می کنند.

پیامی که میلیونها سوری از میدانهای مختلف شهرها فرستادند، این بود : تصمیمات اتحادیه عرب هیچ ارزشی برای ما ندارد.



همانگونه که از همان روز آغاز اعتراضات در برخی مناطق سوریه گفته شد، نظام سوریه بر محق بودن خواسته های مردمی تاکید کرده و در همین راستا اقدامات اصلاح طلبانه را آغاز کرد، اما متاسفانه موج سواری غربی ها و برخی کشورهای عربی وابسته و تلاش آنها برای ایجاد ناآرامی و بی ثباتی در سوریه سبب شد تا دولت سوریه نتواند با آرامش و با فراغ بال، طرح اصلاحات را به پیش ببرد و با سنگ اندازی و مانع تراشی های گسترده روبرو شود که همچنان ادامه دارد.



به گزارش سانا، تظاهرات میلیونی امروز مردم سوریه در دمشق، حلب، الحسکه، دیرالزور، الرقه، السویداء، حمص، طرطوس و ... حامل این پیام واضح بود که صدای ملت بالاترین صداهاست، محتوای پیام، مخالفت قاطع مردم سوریه با تصمیمات توطئه آمیز اتحادیه عرب علیه سوریه و تاکید بر حفظ وحدت ملی برای خنثی کردن توطئه ها بود.



بر اساس گزارش خبری تصویری سانا، میادین السبع بحرات در دمشق و دیرالزور، سعدالله الجابری در حلب، السید الرئیس در الحسکه، البرید در طرطوس، الجلاء و السید الرئیس در الرقه، میادین حمص و حومه دمشق و شهبا در السویداء امروز مملو از تظاهرات کنندگان سوری از قشرهای مختلف مردم بود تا بار دیگر بر عزم و اراده خود برای ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه ها به هر قیمتی تاکید کنند.



میلیونها سوری در تظاهرات امروز که در جای جای این کشور برگزار شد، تاکید کردند که تنها چیزی که برایشان ارزش دارد، سرزمین سوریه و حفظ عزت و کرامت و جایگاه مقاوم آن در مقابل توطئه ها است و در این راه آماده هر گونه فداکاری هستند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات میلیونی تاکید کردند که از همان روز نخست متوجه شدند که توطئه علیه سوریه، توطئه علیه سرزمین و امت و مسائل عادلانه آن است که توطئه چینان بر آن، لباس دعوت به اصلاحات و دموکراسی پوشانده اند، اما آنها فراموش کرده اند که صورت زشتی را که سبب رسوایی آنها و مقاصد شومشان شده، بپوشانند تا شهروند سوری این سئوال را بپرسد که از کدام دموکراسی و حقوق بشر حرف می زنند؟



مردم سوریه در تظاهرات امروز خاطر نشان کردند سوریه امروز در برابر بزرگترین توطئه تاریخ خود قرار گرفته است، توطئه ای که طرفهای عربی و بین المللی و برخی کوتوله های داخلی در آن مشارکت دارند که هدف از آن نابودی سوریه مقاوم است، اما مردم سوریه که در گذشته نیز با چالشها مقابله کردند و بر آن پیروز شدند، این بار نیز آماده اند تا وارد نبرد شوند و به پیروزی برسند، چرا که اراده ملتها شکست ناپذیر است.



قشرهای مختلف مردم در تظاهرات میلیونی مناطق مختلف سوریه بار دیگر تاکید کردند در کنار رهبران سوری می مانند و از طرحها و ابتکارات ملی برای حل مشکلات حمایت می کنند و توطئه چینان را ناکام خواهند گذاشت و شر آنها را به خودشان بر می گردانند.



بر اساس گزارش سانا، میلیونها شرکت کننده در تظاهرات شهرهای مختلف سوریه به امت اسلام که با نگرانی توطئه های دشمنان علیه سوریه مقاوم را دنبال می کنند، اطمینان دادند که سوریها که در انقلاب بزرگ عربی و جنگ سال 1948 و دفع تجاوز به مصر در سال 1956 و جنگ 1973 و دفاع از لبنان در جنگ 1982 با قدرت حضور داشتند و شرکای پیروزی مقاومت لبنان در جنگ جولای 2006 و ایستادگی و پایداری غزه در سال 2008 بودند، امروز هم همان کسانی هستند که وارد نبرد برای بازگرداندن کرامت وارزش به اعراب هستند که برخی تلاش می کنند آن را به آلت دست دشمنان امت اسلام تبدیل کنند.

پیامی که امروز مردم سوریه از میادین مختلف فرستادند این بود: این ملتها هستند که پیروزیها را محقق می کنند و ارعاب و تهدید هرگز ملت سوریه را مرعوب نخواهد کرد، و تصمیمات اتحادیه عرب هیچ ارزشی از نظر مردم سوریه ندارد، اتحادیه ای که از خارج کنترل می شود، مردم سوریه خوب می دانند چگونه از کشور خود دفاع و محافظت کنند، آنها در حالی به آینده چشم دوخته اند که بیش از گذشته به خود و وطن و رهبرانشان اطمینان دارند.

امروز اتاق جنگ روانی مشترک که از دوحه و دوبی(مقر شبکه سعودی العربیه) علیه سوریه تشکیل شده، در اقدامی جهت دار و البته غیر قابل منتظره، آن بخش از سخنان ولید المعلم را که به زیان آنها یعنی جبهه حامی سازش و وابسته به غرب بود، سانسور کردند، آنها به طور مشخص از پخش فیلم افشاگرانه از تروریستهایی که مرتکب جنایات علیه مردم و نیروهای ارتش شده و به آن اعتراف کرده بودند، طفره رفتند تا بار دیگر اعتبار خود را نزد افکارعمومی عربی از دست بدهند.



در این میان شبکه الجزیره وابسته به قطر در کنار العربیه سردمدار جنگ رسانه ای و تبلیغاتی علیه سوریه با تکیه بر آنچه شاهدان و فعالان ناشناس می خوانند به خبرسازی و بزرگنمایی برخی حوادث و ناآرامی های ناشی از فعالیتهای گروههای مسلح می پردازند، این رسانه ها تا کنون حاضر نشده اند وجود این گروههای مسلح تروریست را بپذیرند، سئوالی که مطرح است چرا الجزیره و العربیه و دیگر رسانه های همسو بخشهای مهم کنفرانس مستقیم امروز ولید المعلم به ویژه فیلم افشاگرانه درباره فعالیت گروههای مسلح تروریستی را سانسور کردند؟



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل در این باره به مهر می گوید : تظاهرات میلیونی امروز مردم سوریه در شهرهای مختلف این کشور در محکوم کردن تحریم اقتصادیه سوریه از سوی اتحادیه عرب متاسفانه با سانسور خبری رسانه های عربی روبرو شده است.



دو شبکه پربیننده العربیه وابسته به رژیم آل سعود والجزیره وابسته به حکومت قطر در حالی که در طول هشت ماه گذشته جریان سازی شدیدی علیه دولت بشار اسد انجام داده از پخش تظاهرات میلیونی مردم در حمایت از دولت بشار اسد خودداری کردند.



این امر ماهیت سیاسی و تبلیغاتی این دو رسانه رقیب را بیش از پیش آشکار می کند، زیرا العربیه والجزیره با وجود رقابت خبری فشرده در بزرگنمایی رخدادهای سوریه به موازات یکدیگر حرکت می کنند.



این دو شبکه و نیز شبکه "بی بی سی" عربی در کنار رسانه های غربی همواره اخبار و رخدادهای سوریه را به صورت یکسویه و تنها به نقل از مخالفان دولت بشار اسد منتشر می کنند.

با اینکه اتحادیه عرب صلاحیت اعمال تحریم مالی و اقتصادی سوریه را ندارد، اما این اتحادیه اکنون به نیابت از آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه سوریه عمل می کند.



به گفته هانی زاده، رسانه های عربی اقدامات اتحادیه عرب علیه سوریه را که با هدایت شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر صورت می گیرد کاملا موجه جلوه می دهند.



این اتحادیه در اقدامی سئوال بر انگیز یک سلسله تحریمهای ظالمانه ای را علیه سوریه اعمال کرد که به طور مستقیم ملت این کشور را هدف قرار داده است. به نظر می رسد اگر این تحریمها کارآیی خود را در مورد سوریه از دست بدهد، اتحادیه عرب پرونده سوریه را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار خواهد داد.

از مدعیان باید پرسید آیا جمعیت میلیونی که امروز در شهرهای مختلف در مخالفت با دخالتها و توطئه های خارجی به خیابانها ریختند و در حمایت از نظام واقدامات اصلاح طلبانه آن شعار دادند، اگر مردم سوریه نیستند، پس چه کسانی هستند، یا شاید تعریف مردم از نظر مدعیان حقوق بشر و دموکراسی تغییر یافته است، به هر حال آنچه مسلم است، سوریه امروز در معرض شدیدترین هجمه رسانه ای و تبلیغاتی و فشارهای گسترده سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است که بیش از آنچه به خاطر آنچه غربی ها و رژیمهای عربی همسو و همچنین ترکیه ادعا می کنند یعنی حمایت از مردم و دموکراسی، بیشتر به خاطر جایگاه سوریه و قرار گرفتن آن در خط مقاومت است.



گزارش : رضا مهری