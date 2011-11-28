به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در جلسه تشکیل ستادهای نظارتی و اجرائی عاشورا و تاسوعای حسینی که با حضور مدیران شهرداری قم برگزار شد گفت: ستادهای ویژه همزمان با ایام عاشورا و تاسوعا در هسته مرکزی شهر، اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران بر پا می‌شوند.



وی افزود: در زمینه تبلیغات محیطی، چهره آرایی و فضا سازی شهری و سیاه پوش نمودن شهر از روز اول محرم فعالیت این ستاد با همکاری مناطق شهرداری آغاز شده است.



وی افزود: شهرداری قم در خصوص استقرار ایستگاه‌های صلواتی و صدور مجوز و جانمایی جهت برپائی ایستگاههای صلواتی، پاکسازی و نظافت کامل معابر اصلی و فرعی خصوصاً هسته مرکزی شهر با آماده باش نیروهای خدماتی و فضای سبز اقدام نموده است.



دلبری با بیان اینکه همزمان با ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، پنج ستاد ویژه در مناطق شهری تشکیل و آماده خدمت رسانی به زائران و سوگواران حسینی است، افزود: ستادهای ویژه خدمات رسانی در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی،‌ با آماده باش یک هزار و پانصد نیروی خدماتی و 120 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به صورت شبانه روزی تشکیل و نسبت به پاکسازی و نظافت شهر اقدام خواهند نمود.



وی با اشاره به اینکه در ایام محرم نیروی خدماتی در اطراف حرم مطهر به صورت شبانه روزی و ویژه فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: تمام سعی و تلاش مسئولان شهرداری، برگزاری مراسم عزاداری ائمه اطهار(ع) به نحو مطلوب و مناسب است و از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهیم نمود.



وی افزود: کار پاکسازی و نظافت زباله‌های یکبار مصرف در هسته مرکزی شهر و بالاخص اطراف حرم مطهر در روزهای تاسوعا و عاشورا با جدیت تمام و بکارگیری کلیه نیروها انجام خواهد شد.



شهردار قم به دیگر خدمات و اقدامات شهرداری در روزهای تاسوعا و عاشورا اشاره کرد و افزود: استقرار تانکرهای شستشو جهت پاکسازی و شستشوی محلهای ذبح دام ، گلاب پاشی هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری، تغییر رنگ آب‌نمای بوستان‌ها و میدان آستانه در ظهر عاشورا، سیاه پوش نمودن سطح شهر، استقرار تانکرهای آب جهت وضو در روز عاشورا و استقرار خودروهای آتش نشانی در اطراف حرم مطهر و نقاط حساس شهر و نصب بنرهای تبلیغاتی ایام محرم از جمله اقدامات شهرداری در این ایام است.



وی ضمن در خواست از کلیه هیئت‌های مذهبی جهت رعایت اصول بهداشتی ذبح دام در ایام محرم افزود: از کلیه هیئت‌های مذهبی که در معابر منتهی به حرم مطهر یا مساجد و تکایا اقدام به ذبح دام می‌کنند تقاضا داریم جهت رعایت اصول اعتقادی و بهداشتی و جلوگیری از هرگونه آلودگی یا اساعه ادب نسبت به مکان‌های مقدس و مذهبی، محلهای مناسبی جهت ذبح دام در نظر گرفته شود و از رها کردن خونابه در مسیر حرکت کاروان‌‌های مذهبی خودداری کنند.