فرهنگ حسینی و عاشورایی در جامعه گسترش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته بسیج ، جمشید سعادتمند شهردارباقرشهر، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، ریاست اداره ورزش و جوانان به همراه ریاست هیئت رزمندگان اسلام باقرشهر، عصر دوشنبه در محل ستاد فرماندهی حوزه 367 ثامن الحجج(ع) با فرماندهان پایگاههای بسیج باقرشهر دیدار کردند.

فرمانده حوزه بسیج 367 ثامن الحجج(ع) در این دیدار با اشاره به تقارن ایام سوگواری سید وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و هفته بسیج گفت: باید با توجه به این تقارن، به رسالت عاشورایی بسیج صحه گذاشت.

هر کس قلبش نسبت به اسلام می تپد و به فکر مظلومان عالم است، بسیجی محسوب می شود

علیرضا باشتنی ادامه داد: هر کس قلبش نسبت به اسلام می تپد و به فکر مظلومان عالم است، بسیجی محسوب می شود و اولین بسیجی عالم حضرت علی(ع) است، پس بسیجیان می بایست با تأسی از مولای متقیان حضرت علی(ع)، اخلاق، رفتار، کردار و گفتار آن امام همام را نصب العین خود قرار دهند.

وی وحدت و همدلی مسئولان شهر را نشانه بسیجی بودن وتفکر بسجی آنان دانست و با اشاره به رویکرد فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین، از همراهی و مساعدتهای شهرداری وشورای اسلامی باقرشهر در اجرای برنامه های فرهنگی تقدیر و قدردانی کرد.

بسیجیان پشتوانه ای ارزشمند برای انقلاب و اسلام هستند

در ادامه این دیدار، رئیس شورای اسلامی باقرشهر در سخنانی گفت: بسیجیان پشتوانه ای ارزشمند برای انقلاب و اسلام هستند، بنابراین باید بر پاسداری و حمایت از این یادگار ارزشمند امام راحل(ره) تأکید کرد .

پرویز صادقی افزود: شورای اسلامی شهر سعی دارد که با تفکر بسیجی و به صورت جهادی در راه بر طرف کردن معضلات و مشکلات شهر تلاش کند.

وی ادامه داد: شورای شهر با همکاری و همراهی بسیج باقرشهر و با اجرای برنامه های فرهنگی و ارزشی، در حفظ و گسترش فرهنگ بسیجی و پاسداری از خون مقدس شهدا در شهر می کوشد.

بسیج در تمام دوران انقلاب اسلامی، نقشی تأثیرگذار داشته است

این مسئول تصریح کرد: بسیج در تمام دوران انقلاب اسلامی، نقشی تأثیرگذار داشته و امروز نیز شاهد خدمات ارزشمند بسیج و سپاه در کشور هستیم و روز به روز بر عزت و اقتدار بسیج افزوده می ‌شود.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم ادامه داد: محرم ماه بزرگ و عظیمی است و گریه بر امام حسین(ع) قداست بسیار زیادی دارد و اگر عزاداریهای محرم و صفر نبود، چه بسا از اسلام تنها نامی باقی می ماند و امام راحل نیز همین امر را به خوبی تبیین کرده است.

قیام امام حسین(ع) مقدمات تثبیت اسلام و زنده نگه داشتن اسلام اصیل را فراهم کرد

رئیس شورای اسلامی باقرشهر تأکید کرد: قیام امام حسین(ع) در واقع به منظور احیای امر به معروف و نهی از منکر انجام شد و این قیام، مقدمات تثبیت اسلام و زنده نگه داشتن اسلام اصیل را فراهم کرد.

شهردار باقرشهر نیز در ادامه این دیدار، با تقدیر از خدمات ارزشمند بسیجیان گفت: بسیج در تمامی عرصه ها از جمله هشت سال دفاع مقدس و در سازندگی کشور گامهای بسیار شایسته ای را برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشته است.

جمشید سعادتمند به بسیجیان توصیه کرد با برخورد مناسب و اسلامی، یادآور الگوهای بزرگی چون شهید همت و شهید باکری و دیگر شهدای سرافراز دوران دفاع مقدس باشند.

وی افزود: عزت امروز مسئولان در خدمت به شهروندان است و این مهم به جز با همت و مساعدت بسیجیان محقق نمی شود.

در پایان این مراسم، از فرماندهان حوزه های 367 و 368 و فرماندهان پایگاههای بسج باقرشهر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد.