امین عوض‌پور، مربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز که سرمربی تیم فوتبال امید این باشگاه است پس از باخت 3 بر صفر زردپوشان شیرازی در زمین تیم مس کرمان گفت: این دیدار برای ما یک بازی فوق العاده و محک جدی بود چون با 20 بازیکن تیم امید خود آمده بودیم اما طبق قانون سازمان لیگ فقط برای 10 نفر از آنها کارت بازی صادر شده بود و سه نفر دیگر نیز از تیم بزرگسالان ما بودند.

وی در ادامه افزود: مدیران باشگاه فجرسپاسی نمی خواستند که تیم در جام حذفی و دیدار با مس کرمان شرکت کند اما ما از مدیران باشگاه خواهش کردیم برای محک خوردن بازیکنان تیم امید این فرصت را در اختیار ما قرار دهند.

مربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در پاسخ به این پرسش که "شما یک تیم حرفه‌ای هستید پس چرا پزشک همراه خود به کرمان نیاوردید؟"، اظهار داشت: شما (خبرنگاران) باید شرایط چند روز اخیر باشگاه ما را در نظر بگیرید که یک سونامی در باشگاه فجر به وجود آمد. در ضمن شما به جای آنکه در خصوص بازی خوب بازیکنان ما سئوال کنید، سئوالات حاشیه‌ای می پرسید؟