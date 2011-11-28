اندیشه و فرهنگ بسیجی نشأت گرفته از نهضت عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه به مناسبت هفته بسیج در جمع تعدادی از بسیجیان استان، اظهار داشت: بسیج درخشانترین تجلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، چون توانست اقتدار و شجاعت ملت بزرگ ایران را نشان دهد و بر ظرفیت الهام بخشی ایران اسلامی به ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان بیفزاید.
وی بیان کرد: به برکت اسلام عزیز امروز نگرانی نظام سلطه و دشمنان بشری از قدرت بسیج و ملت ایران و الهام بخشی و نفوذ آن در دلهای آزادگان جهان، همان هراسی است که در سالهای دفاع مقدس داشت.
نیکزاد اظهار داشت: امروز بسیجیان دریادل با هوشیاری و بصیرت، توطئهها و ترفندهای مختلف استکباری و تهدیدهای نرم معاندان نظام اسلامی را یکی پس از دیگری نقش برآب میکنند.
استاندار تصریح کرد: اندیشه و تفکر بسیج برپایه آموزههای اسلامی و فرهنگ و نهضت عاشورائی است و با این فرهنگ در پرتو هدایت ولایت، مواضع شجاعانه رئیس جمهور بسیجی و مکتبی دنبال میشود.
نیکزار افزود: امروز حرکتها و جنبشهای آزادی خواهانه که به تاسی از انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت، پایداری و ایثار در سراسر بلاد اسلامی شکل گرفته، به موجی از خشم و نفرت علیه منافع استکباری در سراسر دنیا مبدل شده است.
وی بیان داشت: اگر بسیجیان ما دیروز در جنگ و دفاع مقدس حماسه میآفریدند، امروز هم در عرصههای سازندگی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علم و دانش حماسه میآفرینند و کشور را به اوج اقتدار می رسانند و برمدار پیشرفت و توسعه به حرکت در آوردهاند.
استاندار با بیان اینکه، امروزه تنها با تفکر بسیجی میتوان بر همه مشکلات فائق آمد، افزود: امروز رهبر ما خود یک بسیجی است و زندگی ساده و بیآلایش ایشان نمونه و الگویی از فرهنگ بسیجی است.
نیکزاد با بیان اینکه در طول عمر انقلاب هرجا از تفکر و فرهنگ بسیجی فاصله گرفتیم با مشکل مواجه شدیم، افزود: راز و رمز ماندگاری و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی چیزی جز تفکر بسیجی و بهکارگیری آن در برنامهریزیهای بنیادی کشور نیست.
وی تاکید کرد: بسیج و تفکر بسیجی حلال همه مشکلات است و همه مردم و مسئولان در نهادینه کردن فرهنگ بسیجی این گنجینه عظیم باید تلاش کنند.
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