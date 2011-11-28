به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی با بیان اینکه امسال به جز بودجه احداث پایانه جدید شرق، 5/26 میلیارد تومان برای سازمان پایانه ها بودجه تخصیص داده شده است گفت: رفع مشکلات پایانه ها و ارتقای سطح خدمات رسانی، احداث چند باغ راه ها و طراحی فاز دوم پایانه جنوب از مهمترین اقدامات در دست اجرا در این مجموعه است.

وی ادامه داد: ارتقای سطح خدمات رسانی به مسافران و مراجعان به پایانه های مسافربری از مهمترین اقدامات در دست اجرا است که در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته و یا در دست انجام است.

وی با اشاره به سرد شدن هوا و آمادگی کامل سازمان پایانه ها برای استقبال از مسافرانی که سفرهایشان با تاخیر یا مشکل مواجه می شود گفت: سالن های انتظار در پایانه ها مجهز به سیستم های گرمایشی هستند و امکانات رفاهی و تغذیه در داخل پایانه ها وجود دارد.

بیژنی تصریح کرد: در صورتی که سفرها با تاخیر مواجه شود نیز امکان اسکان موقت مسافران وجود دارد تا دچار مشکل نشوند. همچنین در تلاشیم تا اتاق های استراحت موقت را برای استراحت چند ساعته و حتی 1 یا 2 روزه مسافران در پایانه ها ایجاد کنیم که این طرح در دست تهیه و تدوین است.

وی ادامه داد: در فصل سرما از میزان سفرها تا حد زیادی کاسته می شود اما تمهیدات لازم برای راحتی مسافران در مجموعه پایانه ها در این ایام اتخاذ شده است.