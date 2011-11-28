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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

باقری:

کارگاه آموزشی مدیریت بسته بندی ویژه صنایع در همدان برگزار می شود

کارگاه آموزشی مدیریت بسته بندی ویژه صنایع در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بسته بندی ویژه صنایع در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی باقری افزود: این کارگاه با همکاری و مشارکت معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش بسته بندی به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با مصرف کننده، گفت: در حوزه بازاریابی، بسته بندی یک روش جذاب برای انتقال پیام به مشتریان است.

باقری اظهار داشت: کارگاه آموزشی مدیریت بسته بندی دهم آذرماه امسال با حضور عضو انیستیتو بین المللی متخصصان بسته بندی IOPP برگزار می شود.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در این کارگاه با انواع بسته بندی و ماشین آلات بسته بندی و رویکردهای نوین و کارکرد حفاظتی نگهداری در بسته بندی و مطالب مفید دیگر آشنا خواهند شد.

باقری گفت: علاقمندان به شرکت در این کارگاه باید برای به قسمت آموزش در صنایع سایت فنی و حرفه ای استان همدان مراجعه کنند.

کد مطلب 1472085

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