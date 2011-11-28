مردم وامدار هیچ گروه سیاسی نیستند

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه چون ملت ایران اسلامی خط مشی و الگوی خود را که همان ولایت مطلقه فقیه و پیروی از مراجع عظمای تقلید است، تعیین کرده‌اند، خط مشی دیگری را غیر از آنها نمی‌پذیرند و آن را طرد می‌کنند.



وی در پاسخ به این سوال که آیا نگران حضور جریان انحرافی در بدنه نظام از طریق انتخابات پیش رو نیستید، گفت: نظام اسلامی آنقدر آب‌دیده و تنومند است که با یک جریان فرعی نمی‌توان به ریشه‌های آن ضربه زد و مهم این است که مردم دنبال این گونه بازی های سیاسی و مبهم نیستند.



انقلاب اسلامی بلندتر ازهمه جریان‌های سیاسی است



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که مگر جریان انحرافی بزرگ تر و قدرتمندتر از بنی صدراست، افزود: زمانی هم پیش آمد که مردم به دلیل حمایت مصلحتی امام راحل از بنی صدر می گفتند: " بنی صدر، صد در صد " اما چون این فرد به قصد خیانت آمده بود و به منویات ولایت فقیه اهمیتی نداد، مردم، این عنصرغربزده و خیانتکار را کنار گذاشتند.



مردم همیشه پای صندوق های رای باقی می‌مانند



وی با تاکید براینکه مردم با عشق و علاقه خود به نظام، انتخابات مجلس شورای اسلامی را پرشور برگزار خواهند کرد، افزود: مردم خطای افراد را به پای نظام نمی‌گذارند و مثل همیشه با حضور پرشور خود تنور انتخابات را گرم نگه می‌دارند.



بادامچیان، با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب آنقدر قدرت و ابهت دارند که هیچ جریان فتنه گر و انحرافی نمی‌تواند، شیطنت و خیانت کند، بیان داشت: اگر تاثیر کلام رهبری را در بیداری اسلامی منطقه و ایجاد وحشت در استکبار جهانی در نظربگیریم آنگاه عمق ضعف و حقارت یک عده معدود که می‌خواهند در داخل کشورعلیه نظام قد علم کنند، مشخص می‌شود.



مردم دنبال افراد سالم برای حکومت هستند



وی با تاکید براینکه مردم و رهبری از تحرکات عده‌ای سردرگم نمی‌هراسند، گفت: مردم در انتخابات آینده به کسی رأی می‌دهند و از کسی حمایت می‌کنند که سلامت فکری و فرهنگی داشته و امانتدار بیت المال باشد.

