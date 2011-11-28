معاون وزیر خارجه آذربایجان با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار ضمن اشاره به علایق و مشترکات دو کشور ، فضای روابط را خوب توصیف کرد و اراده کشورمان را جهت تعمیق و گسترش روابط با جمهوری آذربایجان یادآور شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه نشست کمیته سه جانبه فرصتی برای تعمیق دوستی کشورها و ملتهاست برای دولت و مردم جمهوری آذربایجان سلامت و صلح آرزو کرد.

خلف خلف اف نیز با ابلاغ سلام رییس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به مقامات کشورمان ، توسعه و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را خواست اصولی جمهوری آذربایجان عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که این روابط بیش از پیش در خدمت منافع دو کشور قرار گیرد.

