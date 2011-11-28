  1. سیاست
  2. سایر
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

معاون وزیر خارجه آذربایجان با صالحی دیدار کرد

معاون وزیر خارجه آذربایجان با صالحی دیدار کرد

معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان که برای شرکت در نشست کمیته سه جانبه اقتصادی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در تهران بسر می برد امروز (دوشنبه ) با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و پیرامون روابط دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار ضمن اشاره به علایق و مشترکات دو کشور ، فضای روابط را خوب توصیف کرد و اراده کشورمان را جهت تعمیق و گسترش روابط با جمهوری آذربایجان یادآور شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه نشست کمیته سه جانبه فرصتی برای تعمیق دوستی کشورها و ملتهاست برای دولت و مردم جمهوری آذربایجان سلامت و صلح آرزو کرد.  

خلف خلف اف نیز با ابلاغ سلام رییس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به مقامات کشورمان ، توسعه و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را خواست اصولی جمهوری آذربایجان عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که این روابط بیش از پیش در خدمت منافع دو کشور قرار گیرد.
 

کد مطلب 1472088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها